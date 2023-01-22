Гороскоп по картам Таро для всех знаков Зодиака на неделю с 23 по 29 января

Овен

Эта неделя будет прекрасной для Овнов. Аркан «Императрица» сулит взаимопонимание и гармонию в отношениях, если представители Знака будут помнить не только о своих потребностях, но и об обязанностях. Аркан «Император» сулит карьерный рост, а также утверждение в обществе.

Об этом пишет Слова и фразы.

По этой карте Овнам важно помнить не только об амбициях, но и об обязательствах. Настала пора взять судьбу в свои руки и дисциплинированно исполнять свои обязанности. Завершает неделю Аркан «Сила», который символизирует прорыв в делах и возможность обрести счастье. Карта говорит о необходимости активно работать и не пускать дела на самотек, чтобы потом не проводить работу над ошибками.

Телец

В начале недели по карте «Повешенный» Тельцам не стоит торопиться с выводами и действиями. По этой карте важно скорректировать планы, найти ответы на волнующие вопросы, а также поставить точку в тянущихся из прошлого делах. Аркан «Звезда» говорит о том, что Тельцы смогут исполнить заветные мечты, пройти путь до конца и получить награду. Совет карты — не отступать от цели и не бросать начатого, чтобы позже не сожалеть о зря потраченном времени на сомнения. Карта «Верховная жрица» призывает представителей Знака доверять внутреннему голосу и не торопиться с окончательными решениями. По этому Аркану, возможно, придется немного подождать, собраться с силами и выждать момент, чтобы вовремя открыть двери, ведущие к счастью и процветанию.

Близнецы

Карта «Звезда» сулит отличное начало недели. Этот Аркан не зря считают ангелом-хранителем. Он предвещает успешное завершение начатых дел, исполнение заветных желаний и обретение своего места под солнцем. Главное — не предавать своих идеалов и не идти на поводу чужого мнения. Аркан «Мир» говорит о том, что гармония между эмоциями и разумом поможет обрести уверенность, закрыть незавершенные дела и открыть пред собой новые горизонты. Совет Аркана — не забывать о себе, но при этом не пытаться давить на окружение своим авторитетом. Аркан «Смерть» сулит Близнецам обновление и освобождение. По этой карте представителям Знака важно понять, что прошлое должно оставаться позади, ведь впереди ждут новые открытия, победы и награды.

Рак

Отличное начало недели Ракам сулит Аркан «Звезда». По этой карте появится возможность воплотить в жизнь смелые планы, найти свой путь к счастью и в полной мере раскрыть спящие таланты. Карта «Суд» напоминает о том, что даже долгожданная победа не снимает ответственности. Ракам важно оставаться предельно честными и непредвзятыми, чтобы не потерять репутации и не стать жертвами манипуляторов или конкурентов. Карта «Смерть» фактически говорит: пора оставить прошлое за спиной, возродиться из пепла и не бояться нового. По этому Аркану Ракам предстоит вязать себя в руки, извлечь ценные уроки и не повторять ошибок или промахов, допущенных ранее.

Лев

Начало недели у Львов будет ответственным. Аркан «Суд» призывает к ответственным действиям и решениям. Секрет успеха будет заключаться в умении отстаивать свои права, но при этом не забывать о честности и усердии.

Карта «Звезда» призывает Львов сосредоточиться на поставленных целях и не ослаблять хватки. По этой карте не составит труда прийти к победе, если верить в свои силы и не малодушничать при малейших неточностях. Аркан «Умеренность» говорит о том, что Львам нужно быть осторожнее в обещаниях и действиях. Неверные шаги могут стать причиной не только промахов в деловой среде, но и нарушить счастливые отношения.

Дева

В начале недели по карте «Отшельник» Девам важно е форсировать события, а прислушаться к себе. Аркан призывает остановиться проанализировать свои действия, отказаться от провальных планов и восполнить запасы сил. Карта «Дьявол» предупреждает об опасностях, поэтому Девам нельзя потакать слабостям или сиюминутным прихотям. Сдержанность, ответственность и умение вовремя остановиться уберегут от досадных промахов. Завершает неделю Аркан «Колесница», по которому Девы смогут начать активный путь к достижению оставленных задач. Карта предупреждает о том, что спешка будет губительной, а значит. Нужно оценивать каждый шаг, чтобы не зайти в тупик.

Весы

Весам на той неделе предстоит проявить силу воли и настойчивость. Аркан «Дьявол» говорит о том, что полосу препятствий будет проще преодолеть, если внимать доводам разума, сопротивляться сиюминутным прихотям и идти к цели, невзирая на соблазны.

По карте «Верховная жрица» представителям Знака важно помнить о том, что порой интуиция помогает лучше, чем посторонние советы. Совет Аркана — не спешить с действиями до тех пор, пока не будет внутренней уверенности. Карта «Влюбленные» символизирует долгожданные перемены. Для того, чтобы они были к лучшему, важно слышать себя и выбирать собственный путь, а не преследовать чуждые идеалы и навязанные стереотипы.

Скорпион

Карта «Луна» предупреждает Скорпионов о том, что чрезмерное погружение в себя не доведет до добра. Прислушиваться к интуиции важно, чтобы вовремя найти вход из затруднительной ситуации и не погрязнуть в домыслах и необоснованной тревоге. По карте «Смерть» Скорпионам предстоит пересмотреть положение дел, оставить позади тревоги и с новыми силами приступить к запланированным делам. По этому Аркану нельзя опускать рук — нужно учесть ошибки и следовать путем счастья. Аркан «Влюбленные» символизирует новые возможности и открытия в том случае, если Скорпионы не побоятся идти непроторенным путем. Совет карты — слушать свое сердце и не зависеть от навязанного со стороны мнения.

Стрелец

«Верховная жрица» в раскладе — карта неторопливости и анализа. По этому Аркану Стрельцам важно замедлиться, чтобы не упустить знаков судьбы и услышать внутренний голос. Такая тактика убережет от досадных промахов и ошибок. Аркан «Суд» говорит о возможности преодолеть любые трудности. По этой карте Стрельцам нельзя забывать об ответственности и честности, которые не дадут запачкать репутацию и уберегут от неприятностей. Завершает январскую неделю Аркан «Мир». По этой карте представители Знака смогут привлечь в жизнь позитивные перемены, достичь благополучия и с легкостью разрешить любые разногласия. Главное — найти равновесие между эмоциями и доводами разума, чтобы обрести гармонию с внешним миром.

Козерог

«Смерть» в раскладе на начало недели — карта, призывающая Козерогов не сомневаться в себе и не зацикливаться на неудачах. Совет карты — извлечь уроки и проанализировать произошедшее, чтобы в будущем не повторять подобных ошибок. Карта «Правосудие» символизирует справедливость, которая обязательно восторжествует. По этому Аркану нельзя потакать слабостям и надеяться на случай — настала пора взять судьбу в свои руки и смело смотреть в будущее. Завершает неделю Аркан «Сила», по которому Стрельцы смогут сделать последний рывок и получить достойную награду за проделанную работу. Совет карты — не сомневаться в себе и не бояться новых открытий.

Водолей

Водолеям в начале недели предстоит пройти серьезное испытание. Аркан «Дьявол» говорит о том, что потакание слабостям и откладывание решение важных вопросов не поможет преодолению возникших препятствий. А значит, настала пора действовать решительно и при этом не забывать об ответственности. Аркан «Умеренность» призывает Водолеев не спешить и взвешивать каждый шаг. Нет смысла торопить события — судьба благосклонна, а значит, можно спокойно заниматься запланированными делами и не отклоняться от поставленных задач. В конце недели по карте «Влюбленные» Водолеям предстоит выбрать новый путь, который будет наполнен радостными событиями. Для этого важно слышать себя и искать путь личного развития, а не следовать навязанным стереотипам.

Рыбы

В начале недели Рыб ждут события, которые не удастся взять под контроль сразу же. Аркан «Колесо фортуны» призывает проанализировать произошедшее, чтобы выбрать верный путь и не оступиться. Аркан «Император» говорит о новых возможностях, которые нельзя упускать. Удача не оставит представителей Знака, если быть ответственными и полагаться на лучшие черты своего характера, а также брать пример с сильных личностей. По карте «Верховная жрица» Рыбы смогут обойтись без неприятностей, если не станут игнорировать предчувствий. Умение слышать свой внутренней голос не раз выручит и оградит от ненужных проблем.