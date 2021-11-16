Гороскоп по картам таро на неделю: нас ждут непростые времена

Своевременные подсказки помогут составить планы на грядущую неделю ноября и заранее подготовиться к важным событиям, пишет Слова и фразы.

Овен

В начале недели по карте «Правосудие» Овны получат результат проделанной ранее работы. Награда это будет или порицание — зависит от действий в недавнем прошлом, и Овны должны быть готовы к любому повороту событий. Карта «Башня» сулит Овнам перемены, которые могут оказаться неожиданными и даже болезненными. Тем не менее они будут к лучшему, если Овны смогут оставить прошлое за спиной и поменять старые планы, потерявшие актуальность, на новые. Аркан «Смерть» говорит об окончательном преображении, когда Овнам предстоит освободиться от пут прошлого и привлечь в жизнь позитивные перемены. Опираясь на свои лучшие черты характера, будет проще управлять судьбой и событиями.

Телец

Аркан «Колесо фортуны» открывает неделю, призывая Тельцов не пропустить знаки, указывающие на перемены в жизни. На первых порах они будут неподвластны контролю, однако спустя время Тельцы смогут взять ситуацию под контроль. «Влюбленные» в раскладе — карта, призывающая Тельцов прислушаться к себе, чтобы найти ответы на волнующие вопросы. По этому Аркану происходят перемены, и чтобы они были к лучшему, нужно сделать верный выбор. По карте «Мир» Тельцы смогут привлечь успех, если будут преследовать правильные цели и откажутся от проявления негатива. Аркан указывает на разрешение проблем и восстановление дружеских отношений.

Близнецы

У Близнецов на этой неделе будет время для размышлений. По карте «Верховная жрица» не стоит торопиться с принятием серьезных решений, чтобы не упустить важные нюансы и не зайти в тупик из-за спешки. По карте «Иерофант» Близнецам важно придерживаться плана и расставить приоритеты. Такая тактика поможет прийти к успеху и не пропустить ничего значимого. Хорошая репутация будет как нельзя кстати, и Близнецы должны быть предельно осторожны в словах и действиях. Аркан «Смерть» завершает жизненный этап, призывая Близнецов следовать поставленным задачам, чтобы изменить жизнь к лучшему. Все, что уже сыграло свою роль, пора оставить в прошлом, чтобы дела получили развитие.

Рак

По карте «Император» Раки смогут обрести контроль над обстоятельствами, повысить свой авторитет и обрести финансовое благополучие. Совет Аркана — поступать мудро и принимать решения, опираясь на доводы разума. Неожиданный поворот судьбы ждет Раков, судя по Аркану «Колесо фортуны». На этой неделе события могут принять неожиданный поворот, и вмешиваться в них не стоит до тех пор, пока не станет понятен смысл происходящего. «Звезда» в раскладе — карта счастливого случая и провидения. По ней Раки могут не сомневаться в успехе. Совет Аркана — идти выбранным путем, не спеша и не сворачивая, чтобы уберечься от промахов и бед.

Лев

Аркан «Луна» призывает Львов отринуть сомнения и начать путь к счастливой жизни, в которой нет места надуманным страхам, сомнениям и неуверенности. По этой карте успех ждет сильных духом людей, привыкших управлять своей жизнью. По карте «Мир» Львов ждут новые вершины, а значит, настала пора действовать. По этой карте проблем и препятствий на пути не будет в том случае, если Львы будут верны своим принципам и не станут хитрить, пытаясь обмануть окружение или судьбу. «Император» в раскладе — карта мудрости. По ней Львам будет по силам возглавить командную работу и мудро править, не только привлекая финансовое благополучие, но и зарабатывая отменную репутацию.

Дева

Аркан «Колесница» призывает Дев не медлить и воплощать в жизнь запланированное. По этой карте смелость, оптимистичный настрой и упорный труд помогут достичь благополучия и справиться с любыми трудностями. Карта «Императрица» говорит о неспешном развитии событий, однако Девам не стоит паниковать. События развиваются в верном настроении, и можно спокойно заниматься своими делами. «Сила» в раскладе — карта, указывающая на возможность справиться с проблемами и трудностями на своем пути. Девы смогут обрести благополучие, если научатся жить в гармонии с собой и не подавлять негатив, а трансформировать его в позитивную энергию.

Весы

Карта «Сила» призывает Весов поверить в себя и не бояться неизвестности. По этой карте справиться с трудностями и проблемами будет в разы проще, если не бояться и действовать, зная, что честность и активность приведут к успехам. По карте «Мир» Весов ждет спокойная середина недели, когда все встанет на свои места. Аркан говорит о возможности привлечь в жизнь все, что нужно для счастья, но для этого важно слушать свое сердце и не обманывать ни себя, ни окружение. По карте «Солнце» Весов ждет триумф. Аркан сулит успехи, если верить в себя и не сомневаться в своих силах. Весы смогут обрести счастье, если проявят смелость и не испугаются новой ответственности.

Скорпион

Аркан «Повешенный» указывает на возможную приостановку дел, и Скорпионам предстоит заранее разработать план действий. С его помощью будет возможность заняться чем-то иным, пока ситуация не наладится. Карта «Башня» указывает на период, когда Скорпионы смогут выйти за рамки, ограничивающие их действия. По этому Аркану пора оставить старые приоритеты и найти свой собственный путь, прислушиваясь к своему сердцу. Аркан «Верховная жрица» призывает Скорпионов доверять интуиции. Внутренний голос подскажет верное решение, чтобы привлечь позитивные перемены и обойти стороной сомнительные ситуации.

Стрелец

Стрельцам на этой неделе важно отказаться от риска и потакания эмоциональным порывам. Карта «Дьявол» говорит о том, что неосторожность может привести к серьезным проблемам, поэтому так важно быть осмотрительными и осторожными в словах и действиях. По карте «Умеренность» Стрельцам поможет умение сдерживаться и не потакать желанию действовать на авось. Карта говорит об успехах, если подходить к работе вдумчиво и подмечать детали. «Смерть» в раскладе — карта неизбежных перемен. По этому Аркану важно избавиться от всего, что мешает привлечению позитивных перемен, в том числе от вредных привычек, блокирующих энергетику.

Козерог

«Башня» в раскладе для Козерогов — карта, предупреждающая о неизменных переменах. Прежний мир будет разрушаться, обнажая голую правду, к которой Козероги могут быть не готовы. По карте «Правосудие» Козероги должны быть осмотрительны. Аркан указывает на необходимость честной работы и внимания к деталям. Каждый шаг и каждое слово в будущем выручат Козерогов, если они будут верны букве закона. Внимание к предчувствиям выручит Козерогов в конце недели. Аркан «Верховная жрица» предупреждает о неоднозначных ситуациях, когда действовать без полной уверенности в оправданности своих решений нельзя.

Водолей

По карте «Влюбленные» Водолеев на этой неделе ждет непростой выбор, который важно принять самостоятельно. Верно расставленные приоритеты и умение слушать свое сердце не дадут ошибиться. Аркан «Суд» говорит о возможности завершить трудное дело, а также отстоять честное имя. Карта сулит благополучное завершение судебного процесса, получение прибыли и восстановление справедливости. В конце недели по карте «Смерть» Водолеи должны понять, что пора отпустить прошлое, чтобы не упускать новых возможностей в настоящем. Карта не сулит неприятностей тем, кто умеет вовремя закрывать двери и открывать новые.

Рыбы

В начале недели по карте «Смерть» Рыб ждут перемены, которые давно назревали. Прятаться и бежать от них не имеет смысла, и Рыбам стоит покориться судьбе. Спустя время станет понятно, что они к лучшему. Аркан «Мир» говорит о стабильном положении, когда запросто достигаются цели, происходит примирение с близкими или коллегами и впереди ждут приятные перспективы. Совет карты — наслаждаться своим положением и ситуацией, настроиться на оптимизм и верить в успех. Аркан «Луна» призывает Рыб к осторожности. В конце недели будут возникать неоднозначные ситуации, которые потребуют тщательного анализа. Внимание к интуиции и умение видеть знаки судьбы помогут Рыбам найти верное решение проблемы.

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