Гороскоп по картам Таро на неделю с 1 по 7 августа 2022

Справиться с намеченными делами в срок Знакам Зодиака помогут точные расклады карт Таро.

Овен

Овнам в начале недели важно обратить внимание на те дела и цели, которые утратили свою актуальность. Аркан «Башня» указывает на неизбежные перемены, которые будут к лучшему, если не цепляться за отжившее прошлое и не бояться расширять горизонты. По карте «Правосудие» Овны должны помнить о честности. Аркан сулит удачное завершение начатых проектов, если действовать решительно, но при этом помнить об ответственности. Внимание к деталям убережет от промахов. Завершает первую неделю августа Аркан «Влюбленные». Карта символизирует перемены и возможность улучшить свою жизнь за счет принятия ответственных решений. Не исключено, что представителям Знака придется пожертвовать чем-то, чтобы в будущем окупить свои старания и лишения.

Телец

Карта «Иерофант» призывает Тельцов не спешить с активными действиями. Перед тем, как начать работу, важно расставить приоритеты, чтобы благополучно завершить работу и получить вознаграждение за свои труды. Аркан «Император» говорит о том, что Тельцам не составит труда достичь новых вершин успеха, если полгаться на логику, а не на эмоции. В середине недели ответственность и соблюдение правил не дадут зайти в тупик и сохранят репутацию. В конце недели по карте «Отшельник» у Тельцов появится время на отдых. Аркан призывает поразмышлять о будущем, еще раз скорректировать цели и заняться восстановлением потраченной энергии.

Близнецы

Аркан «Дурак» предостерегает Близнецов от халатного отношения к делам и обязанностям. Поверхностные суждения не помогут найти путь к счастью, а значит, работать нужно вдумчиво и не отвлекаясь на развлечения. Карта выбора «Влюбленные» говорит о том, что принятые решения отменить не получится, а значит, нужно взвесить все плюсы и минусы. Близнецам стоит прислушаться к своему сердцу, чтобы выбрать единственно верный путь. В конце недели по карте «Умеренность» Близнецам важно найти баланс между эмоциями и разумом. Обретя внутреннюю гармонию, представителям Знака будет проще принимать ответственные решения и привлечь благополучные перемены.

Рак

Начало недели будет ответственным. Аркан «Дьявол» указывает Ракам на необходимость сдерживать эмоции и не поступать опрометчиво. Разумная осторожность и умение совладать с собой уберегут от неприятностей. Аркан «Суд» говорит о том, что испытания будут пройдены успешно, и Раки смогут освободиться от сковывающих обстоятельств. По этой карте можно смело смотреть в будущее и ждать позитивных перемен. Завершает неделю Аркан «Повешенный», который говорит Ракам о возможности переключить внимание. По этой карте работа может застопориться, и чтобы не терять времени даром, стоит заняться отложенными ранее делами.

Лев

Начало недели, судя по карте «Император», будет активным и ответственным. Аркан сулит карьерный ост и возможность поправить материальное положение, но для этого Львам потребуется не только вовлеченность в работу, но и принятие мудрых решений. Вторая карта расклада вторит первой, а значит, Львы смогут преуспеть не только в работе, но и в вопросах личной жизни. Аркан «Императрица» указывает на рост и развитие, положительно отвечая на волнующие вопросы. Главное — не спешить и не торопить событий. Завершает неделю еще она позитивная карта «Маг». По ней Львов ждут увлекательные приключения, а также возможность проявить себя во всех областях. Совет Аркана — не бояться смелых решений и действовать, полагаясь лишь на себя.

Дева

В начале недели от Дев потребуется осмотрительность. Аркан «Луна» говорит о неожиданных препятствиях на пути, когда ситуация будет неоднозначной. Принять верное решение и не зайти в тупик поможет интуиция. Аркан «Маг» говорит о том, что Девы смогут справиться с намеченной работой, однако для этого важно не переоценить своих возможностей. Разумное распределение времени и своевременный отдых помогут поставить точку в начатых делах. В конце недели по карте «Умеренность» Девам не грозят неприятности и преграды. Для того, чтобы удача сопутствовала во всем, важно оставаться непредвзятыми и осторожными в суждениях.

Весы

Весов, судя по карте «Суд», ждут серьезные перемены. Для того, чтобы с честью одержать победу, представители Знака должны оставаться рассудительными и направлять энергию в мирное русло. Честность и непредвзятость приведут к успехам. Аркан «Иерофант» символизирует мудрость и умение находить верные решения. Весам предстоит расставить приоритеты, чтобы не тратить силы впустую и не останавливаться в духовном развитии из-за потакания дурным привязанностям. По карте «Звезда» Весы смогут спокойно пройти намеченный путь и получить свою награду. Аркан сулит удачу и везение во всем, если не отказываться от своих намерений и оставаться в гармони с собой и внешним миром.

Скорпион

Начало недели будет для Скорпионов удачным. Аркан «Звезда» является одной из самых позитивных карт, которая сулит благополучный исход затеянных дел и отсутствие препятствий на пути к цели.

Аркан «Умеренность» призывает Скорпионов к осмотрительности. Даже если дела будут продвигаться без задержки, важно соблюдать размеренность и не торопиться с выводами, чтобы не зайти в тупик. В конце недели по карте «Башня» Скорпионы будут на пороге перемен. Аркан указывает на необходимость оставить иллюзии и не потакать желанию спрясться от внешнего мира. Несмотря на страхи, впереди ждут новые позитивные открытия.

Стрелец

В первую неделю августа от Стрельцов потребуется не только активность, но и осмотрительность. Карта «Колесница» говорит о возможности совершить последний рывок, чтобы достичь поставленной цели, но при этом не переоценивать своих сил. Аркан «Дурак» указывает на проблемы и неприятности в том случае, если Стрельцы будут халатно относиться к своим обязанностям и будут принимать решения, полагаясь на эмоции, а не на холодный рассудок. Карта «Маг» сулит Стрельцам прекрасные возможности. По этому Аркану настала пора поверить в свои силы и действовать в своих интересах. Неординарные решения помогут быстро найти путь к успеху и облегчить работу.

Козерог

Первая неделя августа будет не самой простой и потребует ответственности. Аркан «Луна» указывает Козерогам на необходимость бороться с сомнениями и необоснованными страхами, которые мешают развитию и счастью. Карта «Дьявол» предупреждает Козерогов о том, что потакание сиюминутным прихотям и негативным эмоциям приведет к проблемам как в делах, так и в личной жизни. Совет Аркана — пройти испытания воли с честью, чтобы остаться с незапятнанной репутацией. Аркан «Суд» завершает период трудностей и сулит благополучное завершение неурядиц. Козероги смогут привлечь успех, если останутся честными и будут принимать решения, основываясь на доводах разума.

Водолей

Водолеям в начале недели улыбнется удача. Аркан «Мир» сулит достижение заветной цели, обретение счастья и разрешение разногласий. По этой карте позитивный настрой, вера в свои силы не дадут оступиться.

По карте «Императрица» Водолеев ждет творческий подъем, благодаря которому получится воплотить в жизнь смелые мечты. Совет карты — не торопить событий и открывать новые грани талантов, чтобы обрести счастье и поправить материальное положение. Завершает неделю позитивная карта «Суд». По ней Водолеев ждет долгожданное разрешение непростой ситуации, а также возможность поставить на место обидчиков. Для того, чтобы успех не заставил себя ждать, действовать нужно честным путем.

Рыбы

Аркан «Дьявол» призывает Рыб бороться с любыми проявлениями негатива, чтобы не зайти в тупик из-за проявления сильных эмоций или потакания слабостям. Воспитание силы воли осторожность помогут обрести счастье. По карте «Умеренность» Рыбам не стоит торопиться. Счастье близко, но для того, чтобы удача не отвернулась, важно подмечать детали и не спешить с принятием ответственных решений. Разумная осторожность приведет к нужным результатам. Завершает неделю карта «Императрица», судя по которой Рыбы смогут обрести свое счастье. По этому Аркану не стоит торопить событий и бояться перемен — судьба благосклонна, а значит, можно спокойно заниматься намеченными делами.