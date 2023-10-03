Гороскоп по картам Таро на октябрь: что ждет знаки Зодиака

Благодаря Таро-прогнозу на октябрь 2023 года, представителям Знаков Зодиака будет проще определить приоритеты и привлечь удачу в различных аспектах своей жизни.

Овен

Аркан “Суд” начинает месяц октябрь и напоминает Овнам о возможности успешного завершения значимых проектов и заслуженной награде за их усилия. Эта карта призывает представителей Овна быть честными, бдительными и ответственными, что поможет им избежать неприятностей в течение месяца. В середине октября карта “Звезда” обещает Овнам отличные возможности. Она символизирует высшее покровительство, которое поможет достичь желаемых целей без лишних хлопот и проблем. Однако важно для представителей Овна помнить о своей ответственности и следовать внутреннему голосу. “Сила” в раскладе представляет собой карту активности и достижения новых вершин. Овнам следует использовать свои силы, чтобы преодолеть последние шаги и достичь успеха. Карта символизирует оптимизм, настойчивость и способность завершать начатое. Лидерские качества Овнов помогут им не сбавлять скорость и добиваться поставленных целей.

Телец

В начале октября Тельцам следует прислушаться к своей интуиции. Аркан “Луна” указывает на наличие загадок и тайн, которые станут явными, требуя от представителей этого созвездия принятия ответственных решений. Избежать ошибок при выборе станет более легким, если полагаться на свое собственное подсознание, а не слушать слухи и сплетни. “Башня” в раскладе символизирует разрушения. Тельцам следует быть готовыми к резким переменам в жизни, включая уход из нее событий и даже людей, которые уже выполнили свою роль. Совет, который дает эта карта, – не сопротивляться происходящему, чтобы открыть перед собой новые возможности. Карта “Императрица” обещает Тельцам изобилие и позитивные изменения. По этой карте события будут развиваться медленно, и представителям этого созвездия не следует торопиться. Все происходит по своему ходу, и тщательная работа и спокойное принятие решений помогут избежать неприятностей и привлечь успех.

Близнецы

Аркан “Император” призывает Близнецов к взятию на себя ответственности. Начало октября представляет собой благоприятное время для укрепления своего статуса в обществе, занятия лидерской позиции и организации работ. Представителям этого созвездия понадобится не только внимательность и самоотдача, но и строгая дисциплина. Середина месяца характеризуется Арканом “Отшельник”, что дает Близнецам возможность на время уединиться и внимательно проанализировать ситуацию. Этот подход поможет им собраться с мыслями, подвести итоги и определить дела, которые потребуют завершения в начале ноября. Карта советует не спешить с выводами и прислушиваться к своему внутреннему голосу при принятии важных решений. “Умеренность” в раскладе представляет гармонию и баланс. Она призывает Близнецов найти внутреннее равновесие, которое поможет им завершить необходимые дела вовремя и избегать отвлечений на мелочи. Карта также указывает на возможность улучшения отношений с окружающими мирным путем и разрешения конфликтов.

Рак

Карта “Солнце” олицетворяет радость, жизненную энергию и успех, что означает, что начало октября будет периодом процветания и достижения целей для Раков. Совет, который приносит эта карта, заключается в том, чтобы не терять времени, использовать свои таланты для достижения новых целей и привлечения удачи во всех сферах жизни, проявляя уверенность, жизнерадостность и оптимизм. Аркан “Влюбленные” указывает на необходимость серьезного решения, которое может изменить жизнь Раков к лучшему. Для этого важно тщательно обдумать и взвесить все аргументы и противоречия, а также сохранять свои планы в тайне. Вернуться назад после принятия такого решения будет сложно, поэтому не следует торопиться. Карта “Колесница” символизирует движение, рост и успех, предостерегая Раков об удачных шансах в преодолении препятствий и достижении целей. Для представителей этого Знака важно сохранять баланс и уравновешенность в своих действиях. Совет, который несет эта карта, заключается в том, чтобы верить в себя и успешно справляться с вызовами, которые могут возникнуть.

Лев

Аркан “Луна” напоминает Львам, что в начале октября не стоит принимать активные меры. Согласно этой карте, важно остановиться и обратить внимание на свои внутренние ощущения, а также быть внимательными к знакам и символам. Анализирование их значений поможет принимать правильные решения и легко справляться с запланированными делами на месяц. По карте “Суд”, Львам следует быть готовыми к принятию важных решений, исходя из принципов справедливости. Этот Аркан предоставляет представителям этого созвездия шанс разобраться с сложными ситуациями, избавиться от иллюзий и сомнений, а также избежать манипуляций со стороны тех, кто может мешать их развитию. Аркан “Смерть” завершает месяц октябрь и символизирует процесс преображения и появление новых возможностей. Эти возможности появятся в жизни Львов, как только они освободят место для них, оставив позади всё, что устарело и больше не имеет значения. Завершение месяца будет периодом трансформации и избавления от старых привычек, которые не способствуют благополучию.

Дева

Октябрь обещает быть временем, когда Девам предоставится возможность взять под контроль свою жизнь, при условии, что они проявят бдительность и ответственность. Аркан “Суд” подчеркивает готовность принимать ответственность за свои действия и может потребовать от Дев взвешивания различных аспектов ситуации и принятия решений, основанных на справедливости и истине. Аркан “Дурак” указывает на наступление нового начала и приключений в жизни Дев. Они могут решиться на риск и исследование новых возможностей, однако важно не забывать о внимательности и ответственности. Сосредоточенность и ответственный подход помогут успешно решить любые задачи и избежать проблем, связанных с невнимательностью. Аркан “Правосудие” подчеркивает важность объективности и способности нести ответственность за свои слова и поступки. Согласно этой карте, представителям Дев удастся преодолеть все трудности на пути к успеху, если они будут честными и открытыми. Также карта призывает обратить внимание на исправление ошибок, если они появились в работе.

Весы

Карта “Башня” в раскладе представляет собой смешение потрясений и новых возможностей. В начале месяца, Весы будут сталкиваться с необходимостью избавления от устаревших задач и иллюзий, чтобы освободить место для новых приключений и достижений. Этот Аркан подразумевает перестройку и умение адаптироваться к переменным обстоятельствам.

Карта “Император” в раскладе символизирует лидерство. По ней Весы смогут укрепить свое положение, повысить свой статус и достичь новых успехов. Совет, предоставляемый этой картой, заключается в том, чтобы оставаться ответственными и честными, чтобы сохранить и расширить свои достижения. Умение руководить и сохранять стабильность будет ключевым фактором для новых достижений. Карта “Звезда” призывает представителей созвездия оставаться преданными своим делам, вдохновляться оптимизмом и не отклоняться от выбранного пути. Согласно этому Аркану, путь будет свободным от проблем и препятствий, если будут соблюдаться принципы честности, не перекладывая ответственность на других, и постоянно пополнять собственные знания.

Скорпион

Карта “Отшельник” символизирует период саморефлексии и внутреннего поиска. В начале октября, Скорпионам может потребоваться время в уединении, чтобы обратиться к своим внутренним ресурсам. В тишине и спокойствии будет проще находить ответы на свои вопросы и достигать глубокого самопонимания. Совет, который приносит эта карта, заключается в том, чтобы давать приоритет саморазвитию и достижению внутренней гармонии. Аркан “Башня” призывает представителей этого созвездия быть открытыми к новым возможностям и не бояться оставить позади то, что больше не способствует их всестороннему развитию. Согласно этой карте, важно различать истину от иллюзий и слухов, чтобы не сойти с правильного пути и не упустить возможности для успеха. Аркан “Дурак” подразумевает позитивные изменения, которые придут в жизнь Скорпионов. Чтобы закрепить свой успех, важно помнить о своей ответственности. Представителям этого созвездия откроются приятные перспективы, поэтому настало время сделать смелый шаг вперед и исследовать новые возможности.

Стрелец

Карта “Колесница” символизирует динамизм и прогрессивное движение вперед. В начале октября Стрельцам будут доступны возможности для преодоления препятствий и продвижения вперед. Совет, который приносит этот Аркан, заключается в настойчивости. У представителей этого созвездия есть достаточно воли и энергии, чтобы использовать подарки судьбы и взять контроль над своей жизнью. Аркан “Повешенный” указывает на период пересмотра старых убеждений. Стрельцам потребуется пересмотреть свой взгляд на жизнь, приостановиться на время и рассмотреть сложившиеся обстоятельства с другой точки зрения. Такой подход поможет обнаружить допущенные ошибки и разрешить неразрешимые проблемы. Аркан “Солнце” символизирует светлое будущее и радость. В конце октября Стрельцы смогут насладиться теплом и светом, которые принесут новые возможности. Их путь будет освещен успехами и позитивными событиями. Совет, который приносит эта карта, заключается в том, чтобы использовать этот период, чтобы насладиться жизнью и преуспеть в делах, приносящих радость.

Козерог

Карта “Император” символизирует устойчивость. В начале месяца, Козерогам предстоит установить порядок и стабильность в своей жизни. Наступило время воспользоваться своей лидерской силой, принимать решения с уверенностью, проявлять находчивость и устанавливать четкие правила, чтобы избежать ошибок. Аркан “Луна” подчеркивает, что нахождение выхода из сложных ситуаций будет легче, если Козероги доверяют своей интуиции. Вмешательство сторонних мнений, сплетен и слухов может только усложнить ситуацию и довести представителей этого знака до тупика. Поэтому важно держать свои планы в секрете и действовать самостоятельно. Карта “Правосудие” говорит о том, что Козероги будут вознаграждены за свой труд, если он выполнен без ошибок. В противном случае, им придется закрепить свои достижения и устранить ошибки. В тишине и уединении будет проще обнаружить неточности и исправить их, пока ситуация не выйдет из-под контроля.

Водолей

Карта “Умеренность” символизирует гармонию и равновесие. В октябре важно для вас находить баланс между различными аспектами вашей жизни. Стремитесь к золотой середине и уравновешивайте свою энергию. Не торопитесь с принятием решений, а внимательно обдумывайте их. Будьте терпеливыми и урегулируйте конфликты. Ваша способность найти средний путь будет ключевой для достижения успеха в октябре. Карта “Звезда” в раскладе — символ вдохновения, надежды и светлого будущего. В этом месяце вам предстоит двигаться к вашей мечте через развитие и избавление от негативных влияний. Совет, который несет эта карта, заключается в вере в себя и следовании направлению, которое придаёт вам мотивацию. Месяц завершает карта “Верховная жрица”, которая призывает Водолеев прислушаться к своей интуиции и не спешить с принятием решений наспех. Эта карта обещает новые возможности тем, кто внимательно следит за знаками и символами. Настало время стать наблюдателями, чтобы прояснить ситуацию и открыть для себя новые перспективы.

Рыбы

Аркан “Император” предоставляет Рыбам шанс улучшить свое финансовое положение, активно трудясь и адаптируясь к новым обстоятельствам. Это напоминает о важности нести ответственность, полностью использовать свои таланты и не перекладывать свои обязанности на других. Карта “Суд” подчеркивает, что будущее будет зависеть от действий и принятых решений. Трудности будут преодолены, если представители Рыб будут действовать ответственно и беспристрастно. Также, согласно этой карте, будет возможность оставить позади завистников и недоброжелателей. Аркан “Отшельник” указывает на необходимость времени для размышлений. В конце октября Рыбам предоставится возможность уединиться и еще раз пересмотреть свои планы, определить приоритеты и отказаться от задач, которые уже не имеют значимого влияния на будущее.