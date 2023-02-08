Как подготовиться к встрече весны разным знакам Зодиака: что нужно успеть и от чего избавиться

Астрологи советуют правильно подготовиться к этому важному периоду, чтобы удача не обошла вас стороной.

Овен

Овнам для того, чтобы встретить весну 2023 года с удачей в кармане, стоит в самую первую очередь перестать быть грубыми и неуступчивыми. Настало время работать над собой и взаимодействовать с людьми, несмотря на то, что они могут иметь другие взгляды на жизнь, на всё происходящее. Овнам стоит начать новые дела в бизнесе и по работе, чтобы не создавалось впечатления того, что всё необходимое сделано. Начало весны — не время для отдыха.

Телец

Тельцам астрологи настоятельно советуют встретить весну в хорошей физической форме. Для этого важно начать заниматься спортом, скорректировать свое питание, а также начать жить по режиму — вставать и ложиться спать в одно и то же время. Нужно заставить свой организм проснуться от зимней спячки раньше, чем начнется весеннее мартовское пробуждение.

Близнецы

Близнецам важно культивировать в себе такие качества как невозмутимость, хладнокровие, душевное спокойствие. В начале весны может быть очень много важных происшествий, некоторые из которых станут не самыми приятными, но в будущем принесут много добра. Близнецам нужно будет вытерпеть этот натиск. Если есть возможность, стоит в конце зимы взять себе небольшой отпуск.

Рак

Ракам нужно совершать как можно больше добрых поступков в конце зимы. Это поможет правильно подготовиться к весне, ведь в начале марта Вселенная может потребовать платы за прошлые ошибки. Март — время очищения кармы. Чтобы не началась черная полоса, нужно исправить свои ошибки, допущенные этой зимой. Для этого важно делать больше добра, причем искренне.

Лев

Львам нужно сделать так, чтобы в их жизни было как можно меньше ревности, причем не только с их стороны, но и со стороны второй половинки. Для этого им необходимо сделать так, чтобы им доверяли. Не нужно провоцировать близких людей на переживания. Если начать весну 2023 года с негативной ноты, то это может спровоцировать шквал неприятностей в самых разных сферах жизни.

Дева

Девам стоит убраться дома и навести порядок на рабочем месте. Если хотелось давно сменить работу, можно попробовать сделать это в феврале, чтобы уже в марте началась новая жизнь и все стало хорошо. Преображением жилища и рабочего места можно не ограничиваться. Удачу это весной Девам принесет новый внешний вид. Лучший способ подготовки к весне 2023 года — сменить стиль и купить новую одежду, сделать новую прическу.

Весы

Весам, возможно, стоит вернуться к идеям, которые вдохновляли их ранее. Это благотворно повлияет на мотивацию и поможет с большей уверенностью смотреть в будущее. В конце зимы 2023 года люди данного Знака смогут пересмотреть свое отношение ко многим вещам. Это пойдет им на пользу, так как весной желательно быть открытыми ко всему новому и интересному.

Скорпион

Лучшая подготовка к весне для Скорпионов — это наладить хорошие отношения с близкими, простить самих себя и окружающих за ошибки. Нужно поднять над головой белый флаг и попросить прощения за свои собственные недочеты, обидные слова и поступки. Весну этого года нужно начинать в гармонии с собой и с миром. Если пребывать враздрае с окружающими, март может начаться с хаоса.

Стрелец

Стрельцам нужно попробовать в феврале внести немного разнообразия в личную жизнь. Можно сходить на необычное свидание, либо попробовать развлечься необычным способом со второй половинкой. Также можно разнообразить личный досуг и рабочий процесс. Чем больше новизны будет в их жизни, тем более приятным будет начало весны 2023 года.

Козерог

Козерогам встретить весну 2023 года астрологи советуют в хорошем настроении. Это самое главное условие успеха для них. Благо, что сейчас нет ретроградных планет, так что Козерогам будет гораздо проще справляться с неприятными мыслями и переживаниями. Также астрологи советуют в конце зимы совершать важные и нужные покупки. Умеренный шопинг пойдет на пользу людям данного Знака.

Водолей

Водолеям в феврале нельзя делать ничего, что очерняло бы их репутацию. Начинать весну 2023 года лучше так, чтобы ненавистников было как можно меньше. Астрологи советуют избавиться для этого от эгоизма и перестать бурно реагировать на критику. В этом плане, наоборот, полезно будет прислушиваться к мнению окружающих, так как в их словах будет немалая доля истины.

Рыбы

Для Рыб начало весны почти всегда является волшебным и важным временем в году. В этот раз их ждет много удачи и хорошего настроения, однако, Венера будет в неблагоприятном положении с конца февраля, так что астрологи рекомендуют не спорить ни с кем и не отправляться в дальние путешествия прямо перед началом марта. Также Рыбам не стоит делать ничего, что могло бы разочаровать их.