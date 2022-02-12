Какие знаки Зодиака предпочитают одиночество в молодости

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым повезет встретить вторую половинку и завести семью только в зрелом возрасте. В молодом возрасте они к этому и не стремятся и предпочитают не связывать себя узами.

Близнецы

Женщинам, рожденным под этим знаком, не часто везет в любви в молодости — в это время они выдвигают своим партнерам слишком много требований и часто их бросают.

Об этом сообщает Replyua.net.

Поэтому, мужчины теряют интерес к таким дамам через короткое время.

Однако после 40 лет в жизни женщин-Близнецов появляются действительно достойные мужчины.

Скорпион

Представительницы этого знака редко выходят замуж до 40 лет — они предпочитают свободные отношения и легко расстаются с мужчинами, которых считают недостойными себя. Для женщин-Скорпионов поздние браки считаются наиболее удачными.

Водолей

Женщины-Водолеи часто не могут построить отношения в молодости из-за амбиций. Не менее часто они командуют своими партнерами, что может привести к разрыву отношений.

Уже после 40 лет женщина, которая достигла в жизни всего, что захотела, начинает искать партнера, который бы смог покорить ее.

Читайте последние новости Израиля и мира на канале Курсора в Telegram.