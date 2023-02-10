Конец недели раскроет тайны: гороскоп для всех знаков до 12 февраля

Звезды советуют слушать голос разума, а не полагаться на свои эмоции, чтобы принять важные решения. В пятницу следует подумать над сложными проблемами, которые все еще мешающих вашему успеху. Вы столкнетесь со старыми страхами, но найдете в себе силы, чтобы идти вперед.

По словам астрологов, это благоприятное время, чтобы расширить границы и попробовать что-нибудь новое. Овны могут начать жизнь «с чистого листа», а Козерогам следует отвлечься от работы и уделить внимание семье.

Об этом пишет obozrevatel.

Овен

Эта неделя начинает новую главу в вашей жизни, поэтому сосредоточьте свою энергию на улучшении внешнего вида и самосовершенствовании.

Вы можете действительно повысить свою репутацию и приобрести интересные знакомства. Можно даже начать с малого – сделать важную публикацию в соцсети.

Следующие несколько недель идеально подойдут для установления важных связей с людьми. Вы можете встретить их в реальной жизни или в Интернете.

Телец

На этой неделе вы будете отказываться от приглашений пообщаться с друзьями. Вы больше заинтересованы в глубокой саморефлексии, чем в вечеринках. Звезды не советуют превращаться в отшельника.

Новое открытие может действительно изменить ваше мировоззрение к лучшему. Февраль – самый короткий месяц, но вы сможете максимально использовать его для улучшения карьеры.

Близнецы

У вас есть желание сделать мир лучше, так что начните делать небольшие шаги, а не просто говорить громкие речи.

В пятницу звезды рекомендуют отпустить то, что больше не служит вашим интересам. Выходные также предоставляют множество возможностей для роста.

Рак

Вы должны посвятить себя достижению своих целей, развивая карьерные стремления.

Пока вы настойчиво работаете, ваша личная жизнь тоже может измениться к лучшему. Причем произойдет это очень неожиданно. Партнер вас удивит.

Выходные – идеальное время для глубоких разговоров. Поделитесь с близкими своими тревогами и вы получите не только поддержку, но и добрый совет.

Лев

Львам нужно выходить из зоны комфорта. Эта неделя – период поездок, встреч, разговоров, коммуникации и знакомств. Вы задумаетесь над тем, как можно улучшить свою жизнь.

Выходные – отличное время для отношений. Следующие несколько недель прекрасно подойдут для того, чтобы пригласить кого-нибудь на свидание, пофлиртовать и показать свои лучшие качества. Противоположности иногда притягиваются, так что не бойтесь отойти от своего привычного типажа.

Дева

Пора взять на себя обязательства в личной жизни. Звезды прочат важные разговоры. В отношениях будут изменения. Возможно, вы захотите съехаться со своим партнером или задумаетесь над тем, что пора сделать предложение.

На выходных следует насладиться новым хобби, заняться творчеством и просто посвятить время тому, что вы любите.

Весы

День Святого Валентина уже не за горами, и пора подумать о романтике. Вы готовы к важным шагам в отношениях.

Если ваша домашняя жизнь стала немного напряженной, соберите всех вместе на семейную встречу в пятницу. Следующие несколько недель идеальны для флирта, поиска нового творческого хобби или чего-нибудь, что развлечет вас в конце зимы.

Скорпион

Пора серьезно отнестись к своему здоровью. В течение двух недель вы можете посвятить себя улучшению каждого аспекта своей жизни. Запишитесь на профилактическое обследование или сходите на консультацию к врачу, если вас давно тревожит какая-то проблема.

В течение следующих нескольких недель вам придется по-новому подумать о домашних делах. Вам захочется поддержки и комфорта.

Стрелец

Вы начинаете кратчайший месяц года на веселой ноте. В течение следующих нескольких недель вы намерены получить много удовольствия. И дела действительно будут идти хорошо.

На работе следует ожидать приятной стабильности, в личной жизни будет бурлить любовь и страсть. Это идеальное время, чтобы подумать о своем финансовом положении. Следует формировать финансовую подушку и искать способы сбережения.

Козерог

Уделите столь необходимое внимание родным и близким. Вы настоящие трудоголики, но пора отвлечься от работы. Подумайте, что вы действительно цените в своей жизни, кроме материальных благ.

Выходные – идеальное время для свиданий, знакомств и путешествий.

Водолей

Думайте, прежде чем говорить, иначе вы можете сжечь многие мосты. Если вам нужна помощь – обратитесь к людям, которым вы доверяете. Не пытайтесь решить все трудности наедине. Эта неделя может изменить вашу жизнь.

Для одиноких Водолеев это прекрасное время, чтобы произвести хорошее первое впечатление на других и оставить надолго приятные воспоминания.

Рыбы

Рыбам звезды советуют начать экономить. Проведите следующие несколько недель, обязуясь откладывать деньги на будущее, а не просто тратить их на прихоти.

Однако это не значит, что вы не можете повеселиться. Настал благоприятный период, чтобы найти новых друзей, заняться волонтерской работой и общаться в социальных сетях.