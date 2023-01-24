Конец января 2023 завалит счастьем эти знаки Зодиака: прогноз астрологов

Гороскоп на неделю, с 23 по 29 января, расскажет о знаках Зодиака, которым конец месяца принесет успех и шансы улучшить свою жизнь.

Лев

Для Львов пора раскрыть свой потенциал. Возможно, условия для самовыражения не совсем будут устраивать вас, но именно сейчас формируются перспективы на длительный срок.

Об этом пишет Styler.

Эта неделя – одна из определяющих в году для представителей знака.

Весы

Встречи и события этой недели для Весов могут быть судьбоносными. При этом астрологи советуют событиям дать свободный ход, а от возможных проблем не убегать.

До четверга рекомендуется провести все важные встречи, оформить сделки, которые будут работать на вас некоторое время.

Скорпион

Ваша способность справляться с форсмажорными обстоятельствами поможет вам стать победителем на этой неделе.

Астрологи советуют быть бдительными, интуиция подскажет, какие сферы жизни нуждаются в укреплении и внимательном отношении.