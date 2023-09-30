Затемнения принесут резкие повороты и изменения в жизни для большинства знаков зодиака. Уделите больше внимания отношениям с семьей и партнером, чт...

4 октября Меркурий будет находиться в Весах, что позволит легче воспринять возможные неожиданные события в жизни. Астрологи составили гороскоп, который поможет во всем разобраться.

Об этом пишет chatelaine.com.

Овен

Сейчас у вас переломный этап в жизни, который окажет влияние на будущее и отношения с важными людьми. Вам нужно определить, что следует оставить в прошлом, а что нужно усовершенствовать для стабильного будущего. Убедитесь, что вы наполнены энергией и силами для преодоления всех препятствий.

Телец

В последнее время вы можете ощущать себя другим человеком. В сентябре вы уделяли много внимания своему здоровью, и в октябре придерживайтесь того же. Подумайте о том, чтобы очистить свой ум и дом от ненужных мыслей и вещей. Это поможет вам чувствовать себя лучше.

Близнецы

Пора открыть творческое пространство для себя, чтобы легче пережить период затемнения и завершить все незаконченные дела. Вдохновение и мотивация могут создать множество возможностей для развития и совершенствования. Плывите по течению и наслаждайтесь жизнью.

Рак

Если у вас ухудшились отношения с близким человеком, то не спешите делать выводы. Лучше откровенно поговорите и раскройте свои чувства. Проведите больше времени с человеком, чтобы понять, как вам двигаться дальше.

Лев

Вы можете заметить, как все меняется вокруг вас. Возможно, вы способствовали этим изменениям, потому что выбрали другой путь, и это помогает вам развиваться духовно и умственно. Приложите больше усилий, чтобы эти превращения не истощили вас, а наполнили положительной энергией.

Дева

Вам следует отправиться в новое путешествие, чтобы переоценить свою жизнь, ценности и потребности. Не стойте на одном месте, а ищите новые возможности для усовершенствования и достижения своих целей. Новые эмоции и впечатления помогут изменить мировоззрение и наполниться силами.

Весы

Солнечное затмение происходит в вашем Знаке и это означает важное начало для вас, которое продлится до весны 2024 года. Избавьтесь от всех ненужных вещей и перестаньте общаться с людьми, которые только мешают вам двигаться вперед. Примите новые изменения и наслаждайтесь ими.

Скорпион

Соедините вашу светлую и темную стороны, чтобы легче принять изменения, которые принесет вам солнечное затмение. Уделите больше внимания своему здоровью и не забывайте об эмоциональном состоянии. Не избегайте важных событий и не закрывайтесь в себе.

Стрелец

Вы можете почувствовать желание завести новые знакомства и расширить мировоззрение. Это правильный выбор, не стоит сидеть на месте и ждать благоприятных событий, меняйте свою жизнь сами. Исследуете что-нибудь новое и ищите интересные занятия, чтобы отдохнуть.

Козерог

Вы стремительно поднимаетесь по карьерной лестнице и имеете отличный коллектив на работе. Тщательно думайте перед принятием важного решения, потому что это может повлиять на ваше будущее. Не забывайте также уделять внимание семье и близким.

Водолей

Вы одержимы сейчас изучением чего-то нового. Это хорошо, но не забывайте об отдыхе. Ежедневная работа истощает организм и мозг, поэтому отвлекитесь и проведите приятный вечер с друзьями или запланируйте небольшое путешествие.

Рыбы

Не избегайте проблем или событий, потому что они никуда не исчезнут. Лучше решить все незавершенные задачи, чтобы они не догнали вас в будущем в неудобный момент. Выйдите из своей зоны комфорта и это поможет принять изменения, которые принесет вам солнечное затмение.