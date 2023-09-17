Козерогам - ошибки, Стрельцам - проблемы с деньгами: о чем карты Таро предупреждают каждый знак Зодиака

Рыбам стоит не унывать и отбросить мысли о прошлом.

Мольфар Макс Гордеев составил прогноз на 17 сентября 2023 года для каждого знака Зодиака. Козероги рискуют совершить ошибки, а Стрельцы могут ощутить проблемы с деньгами. Что ждет другие знаки Зодиака - читайте ниже.

Овен

Воздержитесь от безапелляционных и категорических высказываний, не раздавайте "диагнозы" людям, которые ведут себя не совсем так, как бы вам хотелось. Впрочем, этот совет актуален не только для воскресенья.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Этот день примечателен повышенной эмоциональностью. Ваша задача - вернуть эмоции в позитивное русло. Лучше прыгать от радости и фонтанировать позитивом, чем скандалить и гневаться!

Близнецы

"Подробности - Бог", как говорил Гете. Сегодня будьте особенно внимательны к деталям, вглядывайтесь в суть, избегайте поверхностного взгляда на предмет. Только так вы добьетесь успеха в делах, которые наметили на сегодня.

Рак

Уделите внимание семье - родителям, мужу, детям, близким и дальним родственникам. Это порадует и вас, и их, вокруг воцарятся мир, покой, любовь и полное взаимопонимание.

Лев

Отдых, удовольствие, развлечения, любовь... Таков рецепт счастья на воскресенье. Откажитесь от повседневных забот и радуйтесь жизни! Вечером переберите в памяти предстоящие дела - вы уже успели забыть о чем-то, что нужно сделать как можно скорее.

Дева

Не сидите дома, отправляйтесь развлекаться! Одиноким Девам лучше выбрать многолюдные мероприятия, есть шанс завести перспективное романтическое знакомство. Можете также пройтись по магазинам, день для покупок очень благоприятный.

Весы

Отличный день для благоустройства дома, участка, дачи. Любые занятия, направленные на созидание, обеспечение комфорта принесут вам радость, вы отдохнете душой и останетесь довольны результатом.

Скорпион

День благоприятен для домашних забот, рукоделия. Настройтесь на позитивный лад и делайте все неспешно, с умом, получая удовольствие от процесса. Хотите просто побайдыковать? В конце концов, почему бы и нет!

Стрелец

Осторожнее с расходами, вы явно переоцениваете свои финансовые возможности. Ни в коем случае сегодня не оформляйте рассрочки на товары и не покупайте их в кредит, выплачивать долг будет очень трудно.

Козерог

Отличный день для творчества и духовных практик. А вот задачи, требующие рационального подхода и четкого алгоритма действий, сегодня так и останутся нерешенными, даже если вы заставите себя ими заниматься. Только потеряете время и наделаете кучу ошибок.

Водолей

Воскресенье лучше провести в блаженном безделье. Не корите себя за лень и нежелание что-то делать, позвольте себе вообще не думать о делах. Даже если вы и заставите себя встать с дивана, продуктивно работать все равно не сможете.

Рыбы

Делайте все, что хотите, только не думайте о прошлом! Воспоминания могут погрузить вас в скуку и меланхолию, и выбираться из этого придется долго. Живите настоящим, поищите положительные моменты в сегодняшнем дне.