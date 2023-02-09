Кто добьется успеха, а кто вернет старую любовь: гороскоп для всех знаков до конца февраля

По словам астрологов, понимание влияния планет и созвездий позволяет предусматривать будущие события и в определенной степени предлагать конструктивные советы. Для Близнецов настало благоприятное время для создания семьи, а Водолеям не следует рисковать в финансовых делах.
Овен
Карьера и финансы
Работа будет увлекательной, вы достигнете большего, чем ожидали. Февраль благоприятен для реализации ваших планов и начала новых проектов. Возможности принесут результаты, нужно быть немного настойчивее. Прибыли, хоть и не заоблачные, но будут.
Здоровье
Звезды советуют следить за своим питанием. Следует также уделить внимание физическим нагрузкам.
Любовь
У семейных Овнов возможны недоразумения и ссоры. Звезды советуют попытаться понять свою половинку, даже если она имеет точку зрения, отличающуюся от вашей. Вероятны многообещающие знакомства.
Телец
Карьера и финансы
Наступил идеальный месяц в карьерном плане. Вы будете примером для коллег. Руководство оценит вашу настойчивость.
Здоровье
В первой половине февраля вас могут беспокоить проблемы с желудком. Обязательно обратите внимание на питание. Употребляйте меньше вредной пищи.
Любовь
Семья вас поддержит. Пора наслаждаться жизнью с семьей. Избегайте споров и бесполезных дискуссий, вы можете быть слишком эмоциональными.
Близнецы
Карьера и финансы
Научитесь ждать – успех будет идти медленными шагами. Обратите внимание на новые предложения. Не упускайте возможности для обучения и развития. Удачное время для инвестиций, которые принесут значительные дивиденды.
Здоровье
Начало февраля будет благоприятным для здоровья. Вы почувствуете себя энергичными и бодрыми. Позже в этом месяце некоторые трудности, связанные с работой, могут испортить ваше настроение, запаситесь терпением.
Любовь
Думайте, прежде чем говорить. Импульсивные слова могут разрушить многолетние отношения. Звезды прочат, что это подходящее время для создания семьи.
Рак
Карьера и финансы
Вы добьетесь успеха в своих начинаниях, нужен лишь упорный труд и последовательность. Верьте в себя.
Здоровье
Необходимо расслабиться и настроиться на позитив. Не зацикливайтесь на мелочах, сохраняйте терпение и спокойствие.
Любовь
Если вы планируете сделать предложение, астрологи советуют подождать до третьей недели февраля.
Лев
Карьера и финансы
В этом месяце ваше положительное настроение поможет вам многого добиться на работе. Коллеги будут готовы к сотрудничеству и взаимопомощи.
Здоровье
В первой половине февраля-2023 вас могут беспокоить небольшие проблемы со здоровьем. Тепло одевайтесь, чтобы избежать простуды.
Любовь
Некоторые недоразумения с вашим партнером могут испортить настроение. У вас могут возникнуть конфликты с родственниками, связанные с деньгами.
Дева
Карьера и финансы
Упорный и кропотливый труд в конце месяца принесет результаты. Доходы будут расти.
Здоровье
В этом месяце ваше здоровье будет хорошим. Будьте осторожны по поводу потребления пищи. Запишитесь в спортзал или выполняйте упражнения на дому.
Любовь
Девы могут вспомнить о прошлой любви. Астрологи даже говорят, что есть вероятность возобновления предыдущих отношений.
Весы
Карьера и финансы
В феврале будет много рабочих поездок. Старайтесь избегать каких-либо конфликтов на рабочем месте. Откровенно и честно общайтесь со своими начальниками и коллегами. Излишняя эмоциональность только навредит.
Здоровье
Вы можете чувствовать боли в суставах и бессонницу. Старайтесь не перенапрягаться на работе и употреблять полезную пищу.
Любовь
Весам следует научиться молчать и не реагировать слишком эмоционально на малейшие раздражители.
В этом месяце вам действительно нужно работать над сохранением отношений.
Скорпион
Карьера и финансы
Прислушайтесь к опытным специалистам и старшим коллегам. Их советы помогут открыть новые возможности. Есть вероятность сотрудничества со специалистами из-за границы.
Здоровье
Вы будете испытывать эмоциональное перенапряжение, стресс и излишнее волнение. Обратите внимание на успокаивающие процедуры.
Любовь
В отношениях могут быть взлеты и падения, но ближе к третьей неделе месяца вы сможете разобраться в разногласиях и укрепить связи.
Стрелец
Карьера и финансы
В этом месяце ваше финансовое положение повысится, и вы получите толчок в карьере, но это будет стоить тяжелого труда и душевных волнений.
Здоровье
В феврале следует сосредоточиться на своем психическом здоровье. Постарайтесь отдохнуть, быть спокойными и обращать внимание на положительные моменты.
Любовь
Есть вероятность некоторых недоразумений с членами семьи. Одинокие Стрельцы могут в феврале найти свою вторую половинку.
Козерог
Карьера и финансы
Вам нужно будет приложить много дополнительного упорного труда, концентрации, сосредоточенности и дисциплины. Это неблагоприятный месяц в финансовом плане. Возможны значительные издержки.
Здоровье
Звезды советуют записаться на полноценное обследование здоровья. Болезни лучше лечить на ранней стадии.
Любовь
Дайте больше свободы. Давление в отношениях может вызвать стресс.
Водолей
Карьера и финансы
Водолеи получат важные уроки. Следует изменить подход в своей рабочей жизни. Будьте открыты и готовы к переменам. Не рискуйте по денежным делам и инвестициям до октября.
Здоровье
Будьте внимательны к своему здоровью во второй половине месяца. Профилактические мероприятия помогут уберечься от сезонных болезней.
Любовь
Первая половина месяца будет благоприятна для романтики, но после двадцатого числа, когда Солнце присоединится к Сатурну в Водолее, у вас может возникнуть много конфликтов с вашими близкими.
Рыбы
Карьера и финансы
В этом месяце вам нужно контролировать свою агрессию. Избегайте любых споров на рабочем месте. Вам нужно оставаться на позитиве. Будьте осторожны с финансами и старайтесь не тратить деньги.
Здоровье
Вы можете страдать от бессонницы. Попытайтесь расслабиться, медитировать и делать физические упражнения.
Любовь
Звезды советуют не спешить с важными решениями, чтобы потом не жалеть. Цените свою семью и друзей.