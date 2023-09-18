Любовный гороскоп для всех знаков на 18-24 сентября: как не упустить свое счастье

На этой неделе легко будет влюбиться и влюбить в себя кого угодно. Женщины будут открывать в себе суперспособности колдовать и завораживать. Начавш...

Новые романтические приключения ждут Овнов и Козорогов, особые чувства появятся в сердце Дев и Стрельцов. Такая любовь выпадает раз в век. Демонстрируйте свои чувства тем, кого любите. Не бойтесь показаться смешными.

Об этом пишет МЕТА.

Овен

Овнам звезды подсказывают, что для исполнения их романтических желаний на этой неделе подходят четверг и пятница. В начале недели общение порадует, если удастся справиться с повышенной чувствительностью и найти баланс интересов в интимной сфере. В субботу и воскресенье свидание не рекомендуется.

Телец

Влюбленным Тельцам звезды рекомендуют стать внимательнее к настроению и нуждам своего партнера в понедельник и вторник. Возможно, он или она не станет реагировать на отсутствие деликатности и перекос в интересах открыто, но может затаить обиду и попробовать «отыграться» за нее однажды в будущем.

Близнецы

Для развития любовных отношений Близнецов будет значимой середина этой недели. В это время звезды советуют им чаще прислушиваться к мнению своей "половинки" и не акцентировать в отношениях разницу мнений. Четверг и пятница - отличные дни, если взаимная любовь важнее идейных и бытовых разногласий.

Рак

На этой неделе Ракам стоит заниматься гармонизацией своих любовных отношений в будни. Если в паре (особенно с долгой историей) назреет одностороннее или взаимное недовольство, то суббота и воскресенье станут не самыми комфортными днями. Чем дольше стаж романа, тем обиднее будут взаимные выпады.

Лев

Влюбленным Львам желательно управлять своими эмоциями в начале этой недели. В это время не всегда уместны романтические сюрпризы, в поведении возможна неуравновешенность или излишняя требовательность. Не слишком комфортными будут и выходные. Для значимого свидания звезды советуют выбрать четверг.

Дева

На этой неделе звезды не балуют Дев идеальными условиями для свидания. Придется принять, что в каждой ситуации есть свой смысл, и попытаться его извлечь. Первые и последние дни недели сулят негативные или смешанные чувства. Самой романтичной и мягкой, но также самой коварной будет середина недели.

Весы

На этой неделе звезды советуют влюбленным Весам не пропускать четверг: похоже, это лучший момент для проявления романтической инициативы. Даже если в ситуации найдутся отдельные «подводные камни», их легко удастся обогнуть. В начале недели могут оказаться важными интимные или этические нюансы.

Скорпион

На этой неделе поведение влюбленных Скорпионов весьма показательно в понедельник и вторник. Собственные чувства или психологический прессинг со стороны партнера могут заставить их изменить своим привычкам или пойти на уступки в важном для себя вопросе. В отношениях не исключен неожиданный поворот.

Стрелец

Стрельцам станет сложнее сопротивляться своим любовным желаниям в середине этой недели. К счастью, им повезет: это подходящее время для романтической идиллии, несмотря на возможные помехи, тайны или недоразумения. Романтические симпатии некоторых Стрельцов будут противоречивыми и двойственными.

Козерог

Переживания этой недели способны лишить влюбленных Козерогов эмоциональной устойчивости. В начале недели они могут впасть в уныние или одержимость страстями, а в середине - в иллюзии. Им важно не нагнетать ситуацию, иначе в выходные их может ждать личный кризис или неприятный поворот в отношениях.

Водолей

В начале этой недели Водолеям не помешает стать в своих любовных отношениях чуть осмотрительнее и сдержаннее. Поддавшись магии чувств и очарованию партнера, они вполне способны сделать рискованный ход, который в будущем добавит мощных и непредсказуемых драматичных поворотов в их любовные отношения.

Рыбы

На этой неделе любовные отношения Рыб не всегда развиваются так, как им хочется, однако иногда они могут влиять на ход своего романа. Звезды подсказывают, что свое влияние им лучше пускать в ход в первые и последние дни недели. В интервале со среды по пятницу велика вероятность ошибок и иллюзий.