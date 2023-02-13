Любовный гороскоп на неделю с 13 по 19 февраля: кого ждет огромное разочарование

Астрологи рассказали о возможных препятствиях в личной жизни, путях их решения и способах сохранения удачи в амурной сфере.

Овен

У Овнов ожидается приятная неделя для свиданий, встреч, знакомств и проведения времени с родственниками, второй половинкой, детьми. Общение заменит им любой самый лучший отдых, но тут важно помнить о том, что необходимо правильно выбирать окружение. Не исключено, что Овны могут встретить на своем пути токсичных и хамоватых людей. В связи с этим важно помнить о том, как отвечать на оскорбления и хамство, чтобы сохранить биополе.

Телец

Тельцам стоит посвятить как можно больше времени поискам второй половинки. Для этого подходят любые дни кроме среды, ведь 15 февраля произойдет соединение Венеры и Нептуна. В существующих отношениях очень вероятны новые чувства и другие перемены в лучшую сторону. Под надзором Венеры Тельцам будет все еще интересно проводить время с любимым человеком.

Близнецы

У Близнецов появится стимул и желание удивлять партнера. Так что неделя хоть и имеет проблемные дни (15 и 16 февраля), зато поможет добиться гармонии и взаимопонимания в паре. На некоторых Близнецов в среду и четверг могут напасть страх, тоска и уныние, причем абсолютно без какой-либо причины.

Рак

Наступающая неделя будет особенно интересна одиноким Ракам. В начале и в конце недели будет удачное время для того, чтобы попробовать произвести хорошее впечатление на противоположный пол, а также вывести уже существующие отношения на новый уровень. Также Ракам с высокой вероятностью удастся добиться взаимности от того, в кого они влюблены.

Лев

Ночные светила могут раскрыть некоторые темные стороны характера Львов. Это не самая приятная новость, поскольку это может сильно отпугнуть противоположный пол. В целом этих людей ждут некоторые приятные неожиданности и позитивные перемены в сфере любви. На этой неделе любовная жизнь представителей данного Знака изменится к лучшему, если они станут чаще проявлять инициативу. В отношениях с любимым человеком стоит действовать сообща и быть откровенными.

Дева

Девы редко бывают ревнивыми, но иногда в них словно бес вселяется. Для отношений это чувство является самым разрушительным. В период с 13 по 19 февраля Девам нужно постараться укрепить свои отношения. Одиноким представителям данного Знака повезет не меньше. Они смогут сблизиться с нужным человеком.

Весы

Из-за возможных проблем в работе и делах на Весов может напасть апатия и усталость. На любовной сфере такое состояние будет сказываться крайне негативно. Эффективная медитация поможет в очищении сознания от ненужных и неприятных мыслей. Венера продолжит освещать любовный путь Весов, пребывая в Знаке Рыб. Можно ждать захватывающих событий. Гармонии с любимым человеком можно ощутить, занимаясь каким-то общим делом.

Скорпион

Сейчас астрологи рекомендуют Скорпионам находить те сферы, которые объединяют их с партнером. В противном случае представители этого Знака могут отдалиться от любимого человека. Холостякам же, напротив, желательно проявить лишнюю инициативу, чтобы найти наконец того, кто сможет подарить им радость.

Стрелец

Стрельцам стоит попробовать усилить энергетическую связь со второй половинкой. В этом им помогут совместные дела, разговоры по душам. Если отношения находятся на краю пропасти, это поможет Стрельцам исправить ситуацию. Представителей данного Знака ждет хорошее настроение, уверенность в себе и перемены в любви. Одиноким Стрельцам на этой неделе удастся найти того, кто сможет подарить им радость.

Козерог

С высокой вероятностью любимый человек сам начнет проявлять внимание и доказывать свою любовь поступками. Бывшие партнеры Козерогов наконец-то оставят их в покое, прекратив попытки вернуть отношения. Всем, кто вынужден будет много общаться по работе или занимается поисками любви, лучше обратить внимание на советы экстрасенсов о том, как научиться разбираться в людях.

Водолей

Планеты и звезды вынудят Водолеев побороться за свое счастье, любовь или внимание понравившегося человека. Среда и четверг могут быть переполнены громкими ссорами и страстными перемириями. Водолеям нужно научиться подбирать правильные слова и оперировать здравыми аргументами, которые успокоят партнера и спасут отношения от размолвок. Также астрологи считают, что на этой неделе Водолеям придется чаще встречать на пути с токсичных людей.

Рыбы

Рыбам нужно быть осторожнее, поскольку в середине недели ими могут попытаться манипулировать токсичные люди. К счастью для Рыб, наступающая неделя станет одной из лучших для перевода отношений на новый уровень. В любви будет уместен прагматичный подход. Холодных расчет и осторожность помогут завязать новые серьезные отношения без побочных эффектов.