Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 января для всех знаков Зодиака: не упустите свое счастье

Принесут они счастье или проблемы — вот в чем главный вопрос. Однако, не стоит переживать, ведь астрологи расскажут, что к чему.

Овен

Овнам придется много общаться с людьми и, возможно, знакомиться с кем-то новым. Это значит, что нужно научиться считывать характер человека. В этом Овнам поможет метод анализа характера по рукам. В целом период будет благоприятен для романтики и попыток познакомиться с интересными людьми. Активизация Меркурия принесет много новых возможностей. Сохранять мир и гармонию в паре станет проще.

Телец

Небольшие размолвки могут стать причиной для крупной ссоры. Эти семь дней отметятся эмоциональностью, поэтому нужно быть осторожнее в словах. Выплеснуть переизбыток эмоций поможет спорт. Тельцы — одни из самых злопамятных Знаков Зодиака. Им важно помнить, что обиды и месть всегда идут вразрез с любовью и дружбой. Важно оставаться добродушными со всеми вокруг. Это главное условие счастья.

Близнецы

Ночные светила пророчат Близнецам много любви и удачи в амурных делах. Наиболее благоприятные дни для поимки восхищенных взглядов — среда, суббота и воскресенье. В это время обаяние этих людей будет на высшем уровне, что поможет одиноким представителям этого Знака найти свою любовь. Близнецы смогут привлечь успех, найти вторую половинку и повысить самооценку.

Рак

Ракам окружающие люди и в особенности вторая половинка помогут решить проблемы с кармическими долгами. Стоит принимать помощь от окружающих. На этой неделе можно смело демонстрировать свои чувства, признаваться в любви. Раки смогут мыслить ясно, ведь их разум откроется, а настроение улучшится. Беды и невзгоды обойдут этих людей стороной. Все будет хорошо, ведь у Раков обострится интуиция.

Лев

Львам важно восстановить свое биополе, особенно если на прошлой неделе было много переживаний и проблем. В этом им поможет отдых и общение со второй половинкой, детьми, родителями, друзьями. В одиночестве сейчас оставаться точно не стоит. Вместо этого лучше как следует повеселиться. Беспричинное беспокойство уйдет, а вместе с ним уйдут сомнения, страхи и негатив.

Дева

Астрологи советуют Девам следить за тем, чтобы их настроение не отражалось на партнере. Особенно осторожными стоит быть с ревностью. Тем, кто в поисках, можно предпринимать конкретные шаги — знакомиться, признаваться в чувствах. Возможно появление сложных стрессовых ситуаций, в которых Девам стоит бороться с неуверенностью. К сожалению, решать проблемы придется в одиночку, не призывая на помощь любимого человека.

Весы

Весам срочно нужно начинать бороться с вредными привычками, которые медленно отравляют биополе и отношения. Это наилучшее время для самоанализа и попыток изменить свое отношение к любви. Ко второй половинке и к самим себе. Амурная сфера преобразится и начнет приносить Весам больше позитива и приятных эмоций. Это будет прекрасный период для внутреннего и внешнего преображения.

Скорпион

Скорпионы, возможно, смогут осознать, что идут против своего предназначения. Им удастся найти свой путь и понять, что необходимо сделать для того, чтобы найти любовь. Тем, кто переживает временный кризис в отношениях, лучше внести ясность серьезным разговором. Можно обратиться за помощью или советом к близкому другу. Одиноких Скорпионов ждет шанс завязать перспективный роман.

Стрелец

Ночные светила благосклонны к Стрельцам, поэтому семейные представители данного Знака в этот период могут укрепить взаимоотношения с партнером. В период с 16 по 22 января нужно больше времени уделять второй половинке и детям. Всем тем, кто находится на стадии поиска любви, стоит помнить о слабых и сильных сторонах своего темперамента. Это поможет провести отличную работу над ошибками и найти подход к любому человеку.

Козерог

Козероги для противоположного пола станут более привлекательными. Возможен повышенный романтический интерес со стороны новых знакомых. Астрологи рекомендуют уйти с головой в страсть и эмоции. Смена настроения Меркурия поможет снять эмоциональное напряжение. Если отношения Козерогов в последнее время не длятся долго, им удастся понять, почему так происходит.

Водолей

Водолеям ни в коем случае нельзя идти на сделки с совестью. В любви важно поступать так, чтобы потом не было стыдно и не пришлось сожалеть о содеянном. Астрологи рекомендуют не сжигать за собой мосты, если придется расстаться с любимым человеком. Возможно, что в ближайшее время чувства вновь вспыхнут, но с большей силой. Позитивный взгляд на мир вокруг поможет и свободным Водолеям найти свое счастье.

Рыбы

Рыбам Вселенная поможет встретить человека, который их полюбит и будет уважать их интересы. В целом, это хорошее время для романтики и свиданий, активности на сайтах знакомств. В общении с людьми в целом стоит научиться вычислять манипуляторов. Токсичные личности могут испортить настроение, лишить энергии и стать причиной психологических проблем. В отношениях со второй половинкой лучше не проявлять ревности.