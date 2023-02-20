Любовный гороскоп на неделю с 20 по 26 февраля: как не упустить свое счастье знакам Зодиака

Астрологи рассказали, каким будет настроение планет в эти семь дней.

Овен

На этой неделе одиноких Овнов ожидает судьбоносное знакомство, но не стоит торопиться. Венера не даст возможности произвести на человека правильное и быстрое впечатление. Более того, новый человек может оказаться не объектом симпатии, а душой-проводником, которая укажет путь к любви в дальнейшем. Всем, кто один, можно пользоваться камнями для привлечения любви, но делать какие-то важные шаги в сторону поисков отношений. Нужно оставаться наблюдателями.

Телец

Поиски второй половинки не принесут Тельцам хороший результат В ближайшие дни стоит обратить внимание на сферу работы и здоровье. В общении с людьми важно показывать равенство и общаться с теми, кто хочет не доминировать, а жить в согласии и спокойствии. Семейным Тельцам астрологи советуют оставаться в зоне комфорта и следовать логике. Принимая решение, не нужно полагаться на интуицию, ведь она подведет их в самый ответственный момент, поскольку будет заблокирована Венерой.

Близнецы

Несмотря на то, что покровительница любви Венера сейчас не в лучшем положении, Близнецам стоит помнить про закон притяжения. Правильные слова и мысли повышают везение, так что уверенные в себе и оптимистичные Близнецы получат то, чего хотят. Астрологи рекомендуют перестать колебаться и нервничать. Пришла пора просто засучить рукава и начать действовать. Удачными будут новые знакомства, но только в социальных сетях и на сайтах знакомств.

Рак

Ракам стоит временно отложить романтические путешествия и признания в любви. Ключ к успеху сейчас — не уверенность, очарование и инициативность, а умение фокусироваться на самих себе. Умеренный эгоизм пойдет Ракам на пользу.

Лев

На этой неделе Львам потребуется как можно больше уверенности и смелости. Астрологи настоятельно советуют перестать искать недостатки в себе и своем партнере. Рефлексия и самокопание сейчас точно не будет полезными. Позитивное мышление поможет вам ухватиться за новые возможности в любви и дружбе.

Дева

Девам на этой неделе потребуется защита от манипуляторов. Венера лишит представителей данного Знака чувства дистанции. Девы станут более доверчивыми, что абсолютно недопустимо в текущих условиях. Наступающая неделя для Стрельцов — время неопределенности. В любви все будет идти наперекосяк. Новые романы маловероятны, а в текущих отношениях могут начаться проблемы и взаимная отстраненность. Нужно научиться говорить о своих чувствах открыто.

Весы

У Весов очень сильна развита эмпатия, но на этой неделе она будет опасной. Весов очень легко будет вывести из равновесия переживаниями и сочувствием. Венера в Знаке Овна начнет провоцировать скандалы и ссоры. Громкие слова и импульсивные поступки — это прямая дорога к одиночеству. Намечается кризис отношений, который к концу недели может дойти до критической отметки. Чтобы выправить ситуацию, необходимо направлять энергию не на попытки доказать правоту, а на совместные дела.

Скорпион

Что касается новых отношений, то сейчас не самое лучше время для поиска любви. Венера спутает карты всем, кто находится в поисках, а также помешает тем, кто уже пребывает в отношениях или в браке. Астрологи советуют ценить то, что есть. Представителей данного Знака ждет много важных, хоть и не самых приятных событий, которые в большей мере будут касаться именно любовных отношений. Чтобы избежать сильных ссор, нужно тщательно взвешивать каждое слово.

Стрелец

Желание упрекнуть и сделать что-то сгоряча будет чрезвычайно велико, поэтому необходимо контролировать свои эмоции. Вероятность разрыва в отношениях с 20 по 26 февраля крайне велика. Усиленная активность Меркурия не сможет должным образом противостоять Венере. Уверенность Стрельцов в себе пошатнется. Любовные инициативы не получат сильной поддержки.

Козерог

Это будет непростая неделя, находящаяся во власти слабой Венеры. Самые опасные для любви дни — понедельник и вторник. Перед Козерогами могут встать любовные дилеммы. Из двух вариантов выбирать лучше самый очевидный и логичный. Если есть возможность сблизиться с понравившимся человеком, можно сделать это, но осторожно и ненавязчиво. Даже самые идеальные отношения могут на этой неделе дать трещину. Любовная сфера не пострадает, если вовремя избавиться от негативных мыслей.

Водолей

Водолеям стоит научиться спокойно доносить свои мысли до окружающих, а также слушать партнера. Действовать в паре с любимым человеком — правильная стратегия на период с 20 по 26 февраля. Работа в дуэте на этой неделе позволит избавиться от многих проблем. У одиноких Водолеев наступает лучшее время для работы над собой. Про любовь лучше забыть, занявшись делами и работой.

Рыбы

Самый худший вариант — если Рыбы влюбятся в такого человека. Это может стать для них начало больших проблем. Энергетический спад Венеры и рост лунной активности вынудит представителей данного Знака искать недостатки как в себе, так и в окружающих людях. Сейчас точно не лучшее время, чтобы переходить от слов к делу.