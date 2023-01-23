Любовный гороскоп на неделю с 23 по 29 января: не упустите свой шанс

Астрологи рассказали, каким будет влияние ночных светил на амурную сферу для каждого из Знаков Зодиака.

Овен

Овнам стоит уделять много внимания сновидениям, особенно в ночь с четверга на пятницу. Сейчас звезды могут посылать множество полезных сигналов через интуицию и сновидения, так что время прислушаться к себе. Удача будет с теми Овнами, которые знают, чего хотят от жизни. Для пущей уверенность и силы воли астрологи советуют правильно начинать каждый день, используя советы про утро по Знаку Зодиака. Они помогут стать удачливее и продуктивнее в любви и других сферах.

Телец

Тельцам для успехов в любви стоит всегда оставаться в тонусе. Им потребуется много энергии, потому что с большой вероятностью им захочется проводить больше времени с любимым человеком или в процессе его поисков. Тельцам, согласно прогнозам любовного гороскопа, важно бороться со своими внутренними демонами. Беспричинная ревность вряд ли укрепит отношения между супругами, ровно как и пустые общения, не подкрепленные никакими действиями.

Близнецы

Близнецам можно смело отправляться в путешествия и поездки вместе со своей второй половинкой. В пути удастся сблизиться со второй половинкой, а одиноким Близнецам в другом городе или стране Меркурий поможет найти новую любовь. Это будет идеальная неделя для романтических знакомств, встреч и флирта.

Рак

Ракам для того, чтобы обрести наибольший успех в любви, стоит начать неделю с создания благоприятной обстановки в доме. Нужно убраться и навести порядок, выбросить мусор. Все это улучшит мышление Раков и в целом поднимет настроение, а это, в свою очередь, будет отличным подспорьем для успехов в любви, особенно для тех людей этого Знака, которые находятся в активном поиске.

Лев

Львам в период с 23 по 29 января желательно следовать законам Вселенной и не пытаться их нарушать. Это будет самым важным условием сохранения удачи в любви. Представители этого Знака Зодиака довольно часто заняты материальными проблемами и работой, а потому забывают о важности правильного настроя. Сейчас стоит освободиться от мыслей о проблемах и делах, чтобы не спровоцировать застой в делах любви.

Дева

Одиноким Девам стоит воспользоваться медитацией на на поиск второй половинки. С ее помощью процесс поисков любви будет более оптимизированным. Решающий день для Дев — пятница. Многое станет понятнее и определеннее к концу недели. Вполне возможно, что за одну неделю ситуация изменится кардинально: пары в ссоре помирятся, одинокие Девы внезапно найдут вторую половинку, причем там, где даже не думали её искать.

Весы

Наступает время, когда Весам нужно сдерживать негативные эмоции и меньше времени проводить в размышлениях о прошлых любовных ошибках. Такая сентиментальность им не к лицу. Желательно воспользоваться советами астрологов о притяжении любви и дать волю страсти и чувствам. Весам рекомендуется быть активнее. Нужно знакомиться с людьми и звать их на свидания. Не стоит ждать у моря погоды.

Скорпион

Скорпионам лучше не форсировать события, чтобы не разочароваться. В любви нужно действовать спокойно и вдумчиво. У каждого из Знаков есть свои достоинства. Скорпионам нужно начать показывать окружающим свои сильные стороны. Возможно, некоторые обстоятельства проверят чувства семейных Скорпионов на прочность. Необходимо избавиться от негативных воспоминаний, чтобы перестать жить вчерашним днем.

Стрелец

Стрельцам будет очень везти на новые знакомства. Астрологи советуют не торопиться с выводами о людях и перед началом любовных сражений проверять совместимость. Велика вероятность того, что Стрельцы наломают дров, поэтому лучше использовать период своей повышенной привлекательности правильно. Нужно отсеивать тех людей, с которыми будет сложно построить любовь. В период страсти сделать это нелегко, но нужно постараться.

Козерог

Козероги станут более привлекательными для лиц противоположного пола, но вместе с тем они могут встретиться с некоторой неопределенностью. Скорее всего, на этой благоприятной неделе окружающие люди будут вести себя странно. Это значит, что для получения ответов на вопросы о будущем лучше обращаться за помощью к гаданию на рунах. Также важно обращать внимание на интуицию. Шестое чувство окажется очень полезным.

Водолей

Водолеям придется на этой неделе постоянно находиться меж двух огней — работой и любовью. Это чревато быстрой потерей энергии, быстро восстановить которую им помогут советы экспертов. На этой неделе Водолеям стоит опасаться ложных предчувствий или опасных иллюзий. Выходные станут наиболее удачными днями для того, чтобы привнести в отношения нечто новое. Скука и рутина могут серьезно навредить, особенно семейным парам.

Рыбы

В будние дни одиноким Рыбам, возможно, удастся найти вторую половинку. Найти не просто хорошую, а идеальную пару им поможет код любви. Рыбам, которые пребывают в поиске, не стоит отказываться от возможности развеяться, особенно в выходные. Тем, кто давно находится в отношениях, тоже стоит обратить внимание на пятницу, субботу и воскресенье: небольшие сюрпризы, сделанные от чистого сердца, вернут романтику и прогонят обыденность.