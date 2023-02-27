Любовный гороскоп на неделю с 27 февраля по 5 марта: как обрести настоящее счастье

Быть удачливее в романтических делах в эти семь дней вам помогут советы астрологов, собранные в любовном гороскопе.

Овен

Овнам предстоит неспокойная неделя, которая многому их может научить. Наверняка в жизнь ворвутся перемены, но поскольку планеты не в лучшем положении, лучше не доверять исключительно обстоятельствам и действовать в своих интересах. Вероятность измен и соблазнов возрастает, поэтому сейчас время укрепить любовь.

Телец

Тельцам стоит искать на роль второй половинки людей То же самое касается и простого общения. Сейчас не стоит общаться с теми, кто вечно рискует и ищет приключения. Лучше найти себе компанию поспокойнее, либо вовсе побыть в уединении. Чтобы в любви дела шли благополучно, Тельцам необходимо сохранять здравомыслие и программировать себя на успех в любви, помня о своих прошлых победах.

Близнецы

Меркурий и Венера могут нарушить романтические планы: высока вероятность внутренних конфликтов и неудач в амурных делах. Близнецам стоит перестать верить посторонним людям, а также в мифы о счастье. Слабость Меркурия — признак надвигающихся страстей. Бурные ссоры могут закончиться плачевно, поэтому всем Близнецам, которые в отношениях, нужно постараться сохранить доверие. Возможны сомнения и провокации извне, на которые не стоит поддаваться.

Рак

Совместный досуг сблизит Раков с их второй половинкой, а методики развития позитивного мышления помогут преодолеть негативные эмоции от проблем в работе и делах. Меркурий может спутать все планы тем. Кто пока в поисках любви. Если перестать слушать интуицию, можно избежать досадных помех. Сейчас в любви важно следовать здравому смыслу, логике и быть мудрее, осторожнее, предусмотрительнее.

Лев

Львам в любовных делах лучше приготовиться к спонтанным предложениям второй половинки заранее. Это поможет разнообразить отношения, но не нужно подталкивать близкого человека к новшествам и экспериментам. Меркурий очень сильно замедлит процесс воплощения любой мечты в реальность.

Дева

У Дев ожидается непростой период в любовной сфере, особенно если они не начнут формировать правильные привычки, которые привлекают удачу в амурных делах. В этой сфере появится некоторая путаница, интриги и негатив. Нужно избавиться от страхов и тревог, которые отпугивают окружающих. Сейчас нужно стремиться к стабильности и не давать никому пустых обещаний и не разбрасываться направо и налево словами «я тебя люблю».

Весы

У Весов продолжается период пониженной энергетики и слабости. Быстро восполнить запасы энергии этим людям помогут советы, о которых мы рассказывали ранее. На этой неделе предстоит действовать в режиме экономии ресурсов. Это значит, что любовные свидания и знакомства пока лучше приостановить. Астрологи рекомендуют сбавить активность, особенно после 2 марта.

Скорпион

Планеты активизируют перемены, которые могут стать началом новой жизни. К сожалению, не все перемены будут приятными. Приняв неверное решение под влиянием эмоций, Скорпионы рискуют подорвать свой авторитет, создать предпосылки для ссоры со второй половинкой, обострить отношения с детьми, семьей. Большое значение стоит уделять словам, стараясь избегать тех из них, которые могут испортить судьбу.

Стрелец

Стрельцам будет сложно обрести желаемое, особенно в сфере любви. Так как к слабой Венере прибавится слабый Меркурий 2 числа. В эти семь дней велика вероятность услышать о партнере лживый слух и создать себе проблемы на пустом месте. Не нужно слушать всё подряд и верить непроверенным словам.

Козерог

Козерогам эта неделя подарит возможность разобраться с проблемами. Если отношения подошли к логическому завершению, звезды помогут это понять. Если же предстоит сделать сложный выбор в любовной сфере, то тут вероятность успеха будет минимальной. Избежать ошибок будет сложно, но, с другой стороны, любая ошибка — это прекрасный способ стать мудрее, поэтому нужно набраться терпения. Также не помешает сделать энергетику дома чище. Так будет меньше ссор с близкими.

Водолей

Эта неделя не подходит для укрепления любовных уз и для поиска второй половинки. Лучше потратить это время на духовные поиски, отдых, медитации, молитвы и личные дела. Астрологи настоятельно советуют не совершать ошибок, не идти на измену, не поддаваться соблазнам. Водолеям в любви важно найти точку опоры и разобраться в собственных желаниях. Важно быть честными к самим себе.

Рыбы

В эти семь дней за любовь не нужно бороться. Если Рыбам суждено быть с кем-то, этот человек проявит инициативу и не будет играть в игры. Стоит избегать споров и тесного общения с представителями консервативных Знаков Зодиака. Рыбам с такими людьми будет крайне неприятно вести диалог. В стабильных парах к концу недели гармония может обернуться застоем, поэтому лучше не обделять вниманием любимого человека.