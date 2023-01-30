Любовный гороскоп на неделю с 30 января по 5 февраля: кого ждет крах иллюзий

Любовь играет в нашей жизни одну из самых главных ролей. Чтобы быть удачливее в этой сфере, советуем обратить внимание на рекомендации астрологов на эту неделю.

Это будет очень благоприятное время для амурных приключений.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам стоит сфокусироваться в первую очередь не на любви, а на духовном развитии. Любовные победы и положительные изменения придут сами собой. Главное — сосредоточиться на себе и не переживать за амурную сферу. Одинокие Овны смогут найти новые знакомства и обрести веру в лучшее. Семейные люди этого Знака также почувствуют приближение чего-то хорошего.

Телец

Тельцам, которые находятся в браке, но по какой-то причине испытывают недостаток позитивных эмоций. Они помогут нормализовать движение энергетических потоков, что успокоит нервы и в целом поможет чаще предотвращать ссоры и конфликты. Ретро-планет нет, а это значит, что Тельцам не о чем беспокоиться — на любовном фронте ситуация стабилизируется.

Близнецы

Астрологи рекомендуют Близнецам держать под контролем свое чувство юмора, ведь неосторожная шутка может обидеть партнера. Одиноким Близнецам за новыми отношениями сейчас лучше не гнаться — если нужно, любовь сама нагрянет в дом. Этот период довольно благоприятен для того, чтобы попробовать наладить отношения с близкими друзьями и родителями.

Рак

Перед Раками откроются все двери. Они могут посвятить себя поискам любви. Ракам удастся победить свое обостренное честолюбие, что станет отличным условием для укрепления отношений и притяжения противоположного пола.

Лев

Львам нужно остерегаться людей со злым сердцем. Львы на этой неделе вряд ли будут испытывать недостаток во внимании со стороны противоположного пола. Планеты активизируют внутреннюю энергию Львов, а также подарят удачу в амурных делах. Успехи на этом поприще полностью будут зависеть от их настроения.

Дева

Если Девы захотят, то с легкостью смогут укрепить отношения. Одинокие люди данного Знака смогут завязать новые отношения. Если нет настроения, то ничто не помещает им держать поклонников и поклонниц на расстоянии. Стоит быть осторожнее в общении с энергетическими вампирами, поскольку в период с 30 января по 5 февраля их станет на порядок больше.

Весы

На этой неделе ночные светила помогут Весам сместить баланс между лучшими и худшими качествами характера в позитивную сторону. Это поможет им улучшить отношения с близкими и второй половинкой, а одиноким Весам это даст возможность значительно приблизиться к счастью, познакомившись с интересными людьми. Скорее всего, люди данного Знака смогут влюбиться и найти того. с кем хотят связать свою жизнь. Главное тут — не торопиться.

Скорпион

Скорпионам, которые в ближайшем прошлом на кого-то очень сильно обиделись, нужно попробовать избавиться от обиды. Также можно просто попробовать поговорить с человеком и расставить все точки над «i». также пришла пора перевести свои отношения на новый уровень. Начало самого благоприятного периода в 2023 году прекрасно подходит для кардинальных перемен в жизни.

Стрелец

Ночные светила покажут Стрельцам все недостатки и проблемы в отношениях со второй половинкой, позволив найти верный выход и разумное решение проблем. Также наступающая неделя — отличное время, чтобы признаться в любви и наметить совместные планы на будущее. Самое главное сейчас — научиться доверять любимому человеку. Нужно быть рядом и стараться помогать по мере возможностей.

Козерог

Одиноким Козерогам Вселенная даст много возможностей для знакомства и начала новых отношений. Желательно только при этом проверять совместимость, чтобы не допускать ошибок. Людям данного Знака следует опасаться желания любой ценой удержать любимого человека рядом. Нужно давать второй половинке свободу и возможность выбирать что и как делать. Козерогам сейчас нельзя болеть любовной привязанностью.

Водолей

Водолеям можно флиртовать и демонстрировать свои чувства. В случае если человек не ответит взаимностью, лучше переступить через себя, переболеть, сделать выводы и увлечься кем-то другим. Главное — не впадать в депрессию. Важно повысить жизненный тонус, чтобы хватало времени и сил как на работу, так и на амурные приключения. У Водолеев есть все шансы стать успешнее в сфере любви.

Рыбы

Рыбам стоит научиться чувствовать и распознавать ложь, поскольку на этой неделе многие люди станут более скрытными. Им захочется оставить что-то недосказанным. Семейным Рыбам на этой неделе можно рассчитывать на шанс укрепить отношения. Если любовь давно угасла, вернуть ее не поможет сила планет. Астрологи советуют отнестись серьезно к отношениям и не забывать о том, что «танго танцуют только вдвоем».