Любовный гороскоп на неделю с 6 по 12 февраля: как знакам Зодиака обрести свое счастье

Следуйте советам астрологов, чтобы стать успешнее в амурных делах.

Овен

Овен, будучи так называемым кардинальным Знаком, на этой неделе сможет полностью раскрыть свои таланты и особенности характера. Астрологи считают, что Овны влюбляются быстро и надолго. Это им и поможет стать счастливее, ведь Вселенная начнет активно «предлагать им различные варианты» в лице того или иного человека. Все, что потребуется — это просто больше общаться и быть открытыми. На этой неделе Овны смогут встретить свое счастье.

Телец

Тельцы — одни из тех, кто крайне редко прощает обиды. На этой неделе астрологи советуют людям данного Знака, наоборот, как можно чаще прощать окружающих. Это сэкономит Тельцам кучу сил и времени, а также улучшит карму. Наступающая неделя идеально подходит для того, чтобы решать семейные проблемы и обсуждать накопившиеся вопросы с партнером. Лучше делать это так, чтобы не обидеть любимого человека.

Близнецы

Астрологи советуют Близнецам настроиться на позитив. В субботу и воскресенье этим людям удастся заложить фундамент своего личного счастья, ведь начнется период активизации Меркурия, что крайне важно. Если уже есть кандидат на роль второй половинки, можно воспользоваться сильным заговором на любовь, чтобы влюбить в себя этого человека быстрее.

Рак

Рака стоит ждать спокойствия и последовательности от событий наступающей недели. Серьезных проблем не предвидится, поэтому любовный прогноз на эти семь дней весьма удачен. На личную жизнь стоит обратить особое внимание, так как в этой сфере может произойти нечто такое, что не в силах предугадать даже звезды. Многим Ракам удастся побороть свои самые ужасные привычки, чем они смогут заработать уважение окружающих и укрепить любовь.

Лев

Львам, которые страдают без второй половинки и общения с противоположным полом, стоит воспользоваться мудрой от тоски и одиночества. Грядущая неделя обозначена активизацией Венеры, пребывающей в Знаке Рыб. В входные Меркурий запустит механизмы перемен в личной жизни Львов. Представители этого Знака будут полны сил, энтузиазма, вдохновения, от чего многие мечты любовного плана могут исполниться. Важно лишь перейти от слов к действиям.

Дева

Девам, которые находятся в отношениях, ночные светила помогут укрепить их и вывести на новый уровень. На этой неделе Девам важно быть внимательнее и щепетильнее, подмечать детали и улавливать настроение партнера. Всем, кто находится в поисках, можно знакомиться в интернете и в реальной жизни, но лучше быть чуточку осторожнее, так как возможны встречи со злыми людьми.

Весы

В период активной Венеры в Знаке Рыб найти или укрепить любовь будет гораздо проще, чем обычно. Вторая половинка поможет Весам решить некоторые кармические задачи. Астрологи советуют остерегаться негатива, приступов апатии и ревности. Это может лишить Весов поддержки любимого человека. На первом месте сейчас любовь. Не исключено, что Весы ощутят резкую вспышку страсти. Перед одинокими людьми откроются новые перспективы.

Скорпион

Скорпионам придется доказать свою любовь поступками, уделяя максимум времени и внимания любимому человеку. Также сейчас нельзя забывать о вещах, которых стоит опасаться сильнее всего. Астрологи советуют людям этого Знака не впадать в крайности в отношениях с партнером. Скорпионам, вероятно, захочется больше любви, заботы и внимания со стороны любимого человека. За неимением этого они могут обратить свой взор на других представителей противоположного пола.

Стрелец

Стрельцам крайне важно контролировать эмоции и свое настроение, чтобы случайно не наделать глупостей. Если на этой неделе будет много дел и работы, то важно избегать эмоционального выгорания. Так как оно может стать причиной появления проблем в любви. Это прекрасное время для романтики. Несмотря на это, не стоит разбрасываться словами и обещаниями.

Козерог

У Козерогов будет много новых возможностей в амурной сфере. Вполне возможно, что Вселенная подбросит им новые знакомства. Перед началом новых отношений лучше сразу проверить любовную совместимость, чтобы потом не было больно. Всю неделю Козероги могут быть чем-то увлечены, причем так сильно, что не найдут времени на общение со своей второй половинкой. Не стоит забывать про любовь и общение с дорогим сердцу человеком.

Водолей

Водолеям на этой неделе в любовных вопросах стоит почаще обращаться за помощью к интуиции. На любовном фронте у тех, кто уже состоит в отношениях, наступит полная гармония. Любимый человек с более высокой вероятность начнет проявлять заботу и внимание, исполнять желания и терпеть капризы.

Рыбы

Свободным Рыбам стоит обратить внимание на окружение, так как человек, который неровно к ним дышит, может выдать себя. В общении с людьми в целом стоит опасаться эмоциональных вампиров. На этой неделе можно смело заводить новые знакомства и обсуждать внутрисемейные проблемы. Если Рыб будут преследовать неудачи в личной сфере, значит, они делают что-то неправильно. В этом случае важно сменить подход, пересмотреть свои действия.