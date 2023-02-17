На выходных три знака Зодиака будут горько плакать

Астрологи дали короткий прогноз на выходные для всех знаков Зодиака. Так, у троих 18 и 19 февраля могут быть разочарования, слезы и плохое настроение. Что их ждет — читайте в материале.

Об этом пишет УНИАН.

Весы

Представители данного знака Зодиака могут лишиться работы или серьезно повздорить со своими коллегами, что поставит на кон их репутацию, профессиональную деятельность и финансовое положение. Этим Весы будут сильно угнетены, поэтому, переживая о своем будущем, будут пытаться исправить ситуацию слезами. Конечно, это не самое эффективное решение, но пар выпустить можно.

Скорпион

Скорпионы в эти дни будут погружены в решение проблем с личной жизнью. 18 и 19 февраля будут насыщенными на события в этой сфере: откроются какие-то новые подробности о второй половинке или о человеке, к которому Скорпионы испытывают симпатию, будут серьезные разговоры, радикальные решения и слова, сказанные сгоряча.

Вероятно, такое импульсивное поведение приведет Скорпионов к горьким слезам.

Козерог

Слезы Козерога будут связаны с тем, что представители данного знака Зодиака потеряли себя в жизни. Они ощущают, будто находятся не на своем месте, живут не свою жизнь. В довесок пойдет проблема с деньгами, которая очень тревожит Козерогов и не дает спокойно спать.