Названы худшие мужья среди всех представителей знаков зодиака

У каждой женщины свое понимание того, каким должен быть идеальный муж. Однако в списке его качеств есть и те пункты, которые назовет подавляющее большинство. Например – заботливость, доброта, романтичность, верность и честность.

И этими качествами мужские представители некоторых знаков Зодиака не обладают вообще.

Топ-4 главных «антимужа» по гороскопу называет Апостроф.

Овен

Овны всегда много обещают и описывают свои планы касательно семейной жизни очень красиво. Вот только далеко не всегда они эти обещания выполняют. Если быть точнее – большинство из них так и останутся в виде идеи где-то в голове. Во многом это связанно с их забывчивостью. Они могут забыть сходить за хлебом, купить цветы, поздравить с годовщиной свадьбы и так далее. Далеко не каждая женщина сможет с этим смириться.

Близнецы

Близнецы выделяются общительностью и любвеобильностью. Они всегда нравятся женщинам и могут покорить едва ли не любую красотку. Но эти плюсы заканчиваются, как только дело доходит до брака. Ведь он не является для них сдерживающим фактором. Они не упустят возможности обольстить кого-то «на стороне». Рано или поздно жена об этом узнает, со всеми вытекающими из этого последствиями.

Рак

Представители этого знака Зодиака на людях и в домашнем быту являются абсолютными противоположностями. Для окружающих все красиво, мило и романтично. Но как только Рак с женой возвращаются в стены родного домашнего очага, он превращается в тирана и деспота. Но цветы на 8 Марта и шубу на день рождения супруга получит, ведь питомец Луны такой «благородный» и «великодушный».

Дева

Зачем тебе букет? Ведь это такие траты, давай лучше куплю тебе сковородку. Хотя, зачем тебе сковородка? Ведь ты не умеешь готовить. А почему ты сушишь носки не вдоль, а поперек батареи? Ну, ты тупая! Да, да — это выдержки из эмоциональной речи земного супруга. Жизнь с мужем Девой — ежедневный моральный прессинг. И жена всегда будет виноватой, во всём.