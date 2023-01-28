Названы лучшие друзья по знаку Зодиака: таких только трое

Астрологи назвали три знака Зодиака, которые настолько открытые, честные и дружелюбные, что к ним все тянутся. У них много друзей, и сами они могут стать для вас близким человеком.

Об этом пишет УНИАН.

Лев

Несмотря на то, что Лев — это гордый знак Зодиака, он всегда готов прийти на помощь тому, кто в ней нуждается. Поэтому вокруг них много людей. Представители этого зодиакального созвездия очень добрые люди, с ними комфортно, весело, задорно. К слову, они очень дорожат дружескими отношениями, особенно обожают часами разговаривать по телефону.

Стрелец

Стрельцы осторожно подходят к новым знакомствам, однако если они почувствуют, что вам можно доверять, они сразу же откроют вам свое сердце. Они всегда готовы выслушать, поддержать, наставить на путь истинный, помочь. Того же они требуют взамен, для них очень важна взаимность в отношениях. Также Стрельцы обладают невероятным чувством юмора, благодаря чему они могут развеселить вас в любой ситуации.

Весы

Этот знак Зодиака готов буквально на все ради своих друзей. Он поможет даже в самую трудную минуту. Вы всегда можете полажиться на Весов, они вас не подведут. Однако они, как и Стрельцы, считают, что все должно быть взаимно. Если они почувствуют, что вы ими пользуетесь — уйдут без оглядки. Берегите своих друзей, потому что без них жизнь не будет такой яркой.