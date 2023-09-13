Названы самые эмоциональные знаки Зодиака: готовы рушить все вокруг

Их поведение может быть абсолютно разным.

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые способны на любые экспрессивные поступки из-за своей излишней эмоциональности. Проверьте, попали ли вы в этот список.

Об этом пишет УНИАН.

Рыбы

С одной стороны Рыбы очень внимательные и заботливые, а с другой - способны устроить хаос вокруг себя, если что-то пойдет не по плану. Они закатят такой скандал, что врагу не пожелаешь. При чем представители этого зодиакального созвездия сделают все, чтобы именно вы чувствовали свою вину.

Более того, они всегда уверены в своей правоте. Даже если это не так, они будут доказывать свою точку зрения. Из-за этого у них часто возникают конфликты с близкими. Просить прощения они также не умеют, поэтому не стоит ждать от них первого шага.

Лев

Лев - это, пожалуй, самый эмоциональный знак Зодиака. Эти люди способны уничтожить все на своем пути, если оно причиняет им хоть малейший дискомфорт. Они не согласны ни с одним чужим мнением, потому что их всегда будет в приоритете.

Кроме того, Львы способны устроить такой скандал, если вы пойдете против них, что вам жизнь малиной не покажется. Они сделают все, чтобы вас буквально уничтожить. Однако и радоваться Львы умеют. В этом плане они как дети.