Названы самые верные мужья по знаку Зодиака

Астрологи назвали самых преданных мужчин по знаку Зодиака. Они не склонны к изменам и не готовы предавать любимую женщину. С ними легко строить прочную семью.

Астрологи назвали самых преданных мужчин по знаку Зодиака. Не склонными к изменам оказались Тельцы, Львы, Девы, Весы, Козероги и Рыбы.

Об этом пишет Rsute.

Телец

Представители этого астрологического символа только кажутся закрытыми. При это они способны тонко чувствовать свою половинку. Тельцы настойчиво добиваются взаимности и не способны на измену.

Лев

Рожденные под этим созвездием внимательны и щедры к своей избраннице. По мнению астрологов, Лев является одним из самых верных знаков Зодиака. Он может разорвать отношения, лишь если почувствует, что дама сердца его не ценит и не уважает.

Дева

Сложный характер мужчин-Дев не позволяет им петь серенады или читать стихи. А хранить верность своей избраннице их заставляет природная брезгливость, которая оберегает их от случайных связей.

Весы

Представители этого астрологического символа любят играть и обольщать, поэтому выглядят ловеласами. На самом деле Весы – честные и надежные партнеры, которые ценят стабильность и равновесие в отношениях и хранят верность своей половинке.

Козерог

По словам астрологов, влюбить в себя Козерога – тяжелая задача. Рожденные под этим созвездием выглядят черствыми и не умеют выражать свои чувства. И той, кому удалось растопить его сердце, они будут преданны, но потребуют того же в ответ.

Рыбы

Сентиментальные Рыбы, пожалуй более романтичны и мечтательны, чем большая часть женского пола. Любовь для их имеет большое значение. Представители этого знака Зодиака хранят верность своей избраннице и не способны на измену.

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