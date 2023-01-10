Названы самые злопамятные знаки Зодиака: таких только двое

Астрологи назвали два знака Зодиака, которые не забывают и не прощают обиды. С ними стоит контролировать каждое свое слово, чтобы не стать жертвой их агрессии.

Проверьте, есть ли вы в этом списке.

Об этом пишет УНИАН.

Рак

Рак — это чувствительный знак Зодиака, который принимает все близко к сердцу. Они растут с мнением, что любовь, верность и честность — это лучшее, что может быть в жизни.

Поэтому если вы задеваете их чувства, то они испытывают сильную боль и обиду. Это не те люди, которые могут плюнуть в своего обидчика и пойти дальше.

Они очень долго будут страдать, нервничать, переживать, злиться, а потом все эти чувства перерастут в более серьезное — ненависть. Они никогда не простят вам то, что вы сделали с их тонкой душевной организацией.

Скорпион

Любой вид неуважения к Скорпиону не пройдет для вас бесследно. Они не прощают ни шуток, ни оскорблений, ни подколов… ничего.

Более того, они не будут замалчивать обиды, а готовы мстить всем обидчикам. А месть их будет очень жестокой, даже не сомневайтесь. Они разработают план действий и нападут на вас в самый неожиданный момент.