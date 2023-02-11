Названы счастливицы следующей недели по знаку Зодиаку: кому и в чем повезет

Астрологи назвали знаки Зодиака, представительницы которых будут весьма успешными на следующей неделе — в период с 13 до 19 февраля.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о двух знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками женщины смогут исполнить заветные мечты.

Счастливицы недели по знаку Зодиака — кому повезет

Преуспеть в делах и на любовном фронте смогут женщины-Тельцы. В указанный период все их начинания будут завершаться успехом. Для получения максимального результата астрологи советуют мыслить позитивно, ни в коем случае не зацикливаться на плохих новостях и событиях.

Если у них это получится, они могут рассчитывать на все, что им полагается по праву.

Довольно успешная неделя ждет женщин-Рыб. Дни будут богатыми на приятные события. Представительницы данного знака могут рассчитывать на повышенное внимание представителей противоположного пола, спонтанные встречи, а также успехи на работе и в бизнесе.

Главное условие для этого всего — прислушиваться к интуиции и принимать подарки судьбы, не отталкивая от себя удачу. В таком случае у Рыб получится привнести в жизнь долгожданные перемены.