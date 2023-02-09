Названы знаки Зодиака, которые не умеют держать себя в руках

Эти люди часто срываются, показывая свои эмоции окружающим. В моменты гнева или сильной радости им сложно себя контролировать.

Астрологи проанализировали поведение представителей разных знаков Зодиака и выделили три знака, которые не умеют держать себя в руках. В этот перечень вошли Весы, Стрельцы и Рыбы. Рассказываем, почему так.

Об этом пишет УНИАН.

Весы

Весам сложно сдержать слезы. Они могут очень часто плакать без веской причины. Их расстраивает грустная история в новостном сюжете, печальная сцена в фильме, жалостливая история.

Звезды говорят, что порой так Весы манипулируют чувствами и эмоциями других, чтобы добиться веры и расположения в свой адрес.

Стрелец

Рожденные под этим знаком — очень импульсивные. У них «горячий» характер, из-за чего нередко бывают конфликты с друзьями и со вторыми половинками. Стрельцы не умеют ждать, хотят все и сразу, имеют обостренное чувство справедливости. Именно поэтому иногда свои эмоции гнева и обвинений в адрес другого человека они вовсе не контролируют.

Рыбы

Рыбы, как и Стрельцы, обладают обостренным чувством справедливости. Именно поэтому когда они видят какой-то дисбаланс, всегда пытаются вмешаться. В этом желании их практически невозможно удержать!

Пока Рыбы не убедятся, что все будет так, как сказали именно они, они не успокоятся. Порой это негативное качество мешает им строить здоровые взаимоотношения с окружающим миром.