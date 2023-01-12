Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверять

Астрологи предупреждают, что в общении с ними нужно быть крайне осторожными.

Астрологи составили гороскоп для всех знаков Зодиака на 2023 год и назвали два самых ненадежных знака. С ними в новом году не стоит начинать совместных дел, а также на них не стоит рассчитывать.

Об этом пишет УНИАН.

Лучше вовсе держаться от таких подальше. Речь идет о Раках и Рыбах.

Рак

Большинство Раков в 2023 году ощущают упадок сил. Это состояние пройдет лишь к середине года. Примечательно, что Раки будут тянуть на дно всех, кто находится рядом с ними. Представители данного знака Зодиака будут излучать негативную энергетику, ненароком могут выдавать чужие секреты или подводить в последний момент.

Именно поэтому не стоит рассматривать их как надежных компаньонов или спутников по жизни.

Рыбы

Рыбы — едва ли не самый лживый знак Зодиака. Им не стоит слепо доверять в деловых, бытовых или любовных вопросах. Также если Рыбы — это ваши подчиненные или коллеги, за ними стоит пристально следить, иначе следует лишь на минуту отвернуться, они уже допускают серьезную ошибку.