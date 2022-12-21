Названы знаки Зодиака, у которых началась «черная» полоса: кому не повезет

Люди, рожденные под ними, рискуют разориться или потерять источники дохода.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представителям которых грозят неприятности в делах. Они могут привести к бедности или к потере значительной суммы денег. Речь идет о периоде до 25 декабря.

Об этом сообщает УНИАН.

Серьезно не повезли может трем знакам Зодиака. Люди, рожденные под ними, рискуют разориться или потерять источники дохода.

Знаки Зодиака, которым грозит бедность

На текущей неделе неприятные встречи будут подстерегать Львов. Им могут встретиться на пути люди, которые захотят воспользоваться их добротой ради корыстных целей. В том случае, если у Львов не получится устоять, неприятностей и финансовых последствий от них не избежать.

Проблемы на работе в указанный период могут появиться у Дев. Кто-то из прошлого напомнит о старом долге, который Девам придется вернуть. Еще не исключено, что представители этих знаков столкнутся с проблемами со здоровьем, что также может привести к потере источников дохода.

Негативные события на текущей неделе перевернут с ног на голову жизнь Скорпионов. Все пойдет наперекосяк. Для минимизирования последствий астрологи рекомендуют представителям данного знака меньше тратить деньги и не поддаваться слабостям.