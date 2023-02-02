Неудачи в любви скоро подпортят жизнь трем знакам Зодиака — астрологи

Рожденные под этими знаками люди рискуют поссориться с любимыми.

Астрологи назвали знаки Зодиака, представители которых могут столкнуться с неприятностями в личной жизни до конца текущей недели — 5 февраля.

Об этом пишет УНИАН.

Речь идет о трех знаках Зодиака. Рожденные под этими знаками люди рискуют поссориться с любимыми.

Знаки Зодиака, которым грозят неудачи в любви — список

Сложный период сейчас переживают Козероги. Астрологи советуют им ни в коем случае не пытаться любой целой удержать партнера, если он решил разорвать отношения. Козерогам сейчас противопоказано болеть любовной привязанностью. Лучше будет отпустить и какое-то время побыть одному.

Неудачи на любовном фронте могут преследовать Водолеев. Им важно научиться адекватно реагировать на безразличие. Если человек не отвечает взаимностью, нужно переболеть и сделать правильные выводы, а не впадать в депрессию.

Научиться отпускать и отказываться от токсических отношений нужно и Рыбам. В указанный период представителям данного знака важно чувствовать и распознавать ложь, люди будут более скрытными и многое захотят оставить недосказанным.