Новолуние 21 января станет началом «белой» полосы для шести знаков Зодиака

Этим людям нужно готовиться к хорошим новостям и резким переменам в жизни.

Астрологи назвали знаки Зодиака, которым в январе стоит ждать очень хороших событий. Всего счастливчиков шесть. В нашем материале вы узнаете кому и к чему следует готовиться.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Близнецам улыбнется удача в вопросах карьеры, оформлении документов, разрешений или прошений. Им могут дать визу, оформить какую-то выплату или снять обвинения в судебном деле.

Рак

В январе у представителей данного знака Зодиака будет очень хороший доход, который позволит и купить все необходимое, и пополнить свои сбережения.

Лев

Львам 21 января может принести новые знакомства или романтические отношения. Но звезды не советуют нырять в омут с головой — лучше внимательно присматриваться к вероятному партнеру.

Весы

После новолуния Весы смогут встретиться со своими близкими людьми, которых давно не видели. Это будет очень эмоциональная встреча. Также близкие их порадуют какими-то новостями.

Скорпион

Стрельцы могут отправиться в путешествие. Примечательно, что оно может быть романтическим. Несмотря на то, что они будут мало знать о своем спутнике, время проведут просто замечательно.

Стрелец

С 21 января Стрельцам сообщат хорошие новости по поводу реализации их планов. Например, если они планируют куда-то поехать, им сообщат, что для этого созданы все условия. Также могут быть существенные перемены в плане атмосферы в семье. Например, разрешатся давние проблемы, которые не давали покоя.