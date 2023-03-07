От денег лопнет кошелек: какие знаки Зодиака смогут вскоре разбогатеть

Астрологи рассказали, что ближайшие дни принесут шанс разбогатеть сразу трем знакам Зодиака. Они будут купаться в деньгах, удача окажется на их стороне. Кому повезет — читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Девы

Девы смогут получить щедрый подарок от судьбы. Возможно, вам повезет в непростом деле, а победа принесет огромную прибыль. Также вы можете заключить выгодную сделку, богатство не заставит себя долго ждать.

Астрологи советуют Девам не терять столь редкий шанс. Вам обязательно нужно поймать удачу за хвост. Не сидите, сложа руки. Пришло время действовать и идти на риск, все получится.

Козерог

С понедельника у Козерогов начинается новая жизнь. Вы освободитесь от всех долгов и наконец-то сможете забыть о бедности. Деньги польются рекой, после застоя ваша карьера пойдет вверх.

Козерогам важно сохранять баланс. Вы можете слишком обрадоваться своему богатству и начать этим хвастаться. Не всем понравится слушать о вашем успехе, найдутся и те, кто захочет вам насолить. А потому не стоит кричать о своей удаче, оставьте это в секрете.

Рыбы

Рыбы могут ждать от новой недели много приятных сюпризов. Один из них — шанс набить кошелек деньгами. Вы сможете найти новый источник заработка, который поможет улучшить ваше финансовое положение.

Помимо этого, астрологи сулят Рыбам возвращение долгов. Вы уже и забыли, но кто-то до сих пор должен вам денег. К тому же, может найтись человек, который решит отблагодарить вам за доброту, а потому сделает щедрый подарок.