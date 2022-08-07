Панически боятся рисков: астрологи назвали пять главных трусов по знаку Зодиака

Не каждый может взглянуть в глаза своему страха. А в стрессовых ситуациях — паника способна завладеть даже самыми смелыми людьми. Так, Раки проявляют храбрость только в отношении близких людей, а Тельцы избегают любого риска.

Астрологи назвали топ-5 самых трусливых знаков Зодиака: с ними лучше ни в огонь, ни в воду не идти.

Об этом пишет УНИАН.

Телец

Очень осторожны, избегают любого риска и чего-то нового. Если нужно выйти за привычные рамки, то долго планируют и рассчитывают каждый шаг. Из-за такой затяжной процедуры, часто упускают возможность. Им проще от всего отказаться, чем беспокоиться о том, что все может пойти не так.

Рак

Проявляют храбрость в ситуациях, когда нужно защитить семью, или решить сложный вопрос относительно близкого человека. А вот брать ответственность за собственные промахи представители данного знака не решаются. Сложно признают свои ошибки. Предпочитают ждать, когда все решится само по себе.

Дева

Вывести из равновесия их могут собственные ошибки и неудачи. Кроме того, этот знак может не пойти в компанию людей, которые окажутся умнее его.

Весы

Презирают ссоры, но готовы создать драматическую ситуацию, если это поможет избегать ответственности за совершенную ошибку. Важно вызвать чувство жалости к себе и переложить ответственность на другого человека.

Рыбы

Часто страдают от воздействия со стороны внешнего мира. Если планы нарушаются и обстоятельства складываются не в их пользу, то как можно быстрее собирают нагрузку ответственности.