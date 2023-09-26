Покупают все подряд: четыре знака Зодиака, которые являются настоящими транжирами

Есть два типа людей: одни любят тратить средства, а другие же всем и всегда экономят. Астрологи составили рейтинг знаков зодиака, которые наиболее ...

Четыре знака любят жить моментом и наслаждаться маленькими радостями. Они не экономят на себе и всегда готовы преподнести неожиданный сюрприз родным и друзьям.

По словам астрологов, Тельцы, Овны, Весы и Водолеи не считают деньги высокой ценностью и умеют их тратить.

Телец

Тельцы не откажутся от нужных в быту предметов. Телец является земным знаком, славящимся прагматичностью. Но никакая рациональность не удержит его от покупок предметов роскоши. Тельцы ценят статусные предметы. Лия Голдберг, профессиональный астролог, отметила, что это типичный инстинкт Тельца – покупать все дорогие вещи, которые они могут себе позволить.

В то время как земные знаки, Дева и Козерог, проведут тонкую границу между "потребностями" и "желаниями", прежде чем что-то приобрести, склонные к роскоши Тельцы думать не будут – сразу купят. Например, другие знаки зодиака, увидев дизайнерское платье, дорогую бутылку вина или авторскую картину могут признать, что эта роскошь прекрасна, но им не нужна. Однако Телец будет утверждать, что роскошь и прекрасна, и нужна.

Овен

Овны обычно импульсивны во всем – это касается и покупок. Этот знак огня склонен принимать скорые решения и ни о чем не жалеет. Они просто живут полной жизнью и не беспокоятся о завтрашнем дне. Овны найдут возможность заработать деньги, поэтому, если они хотят совершить импульсивную покупку – они ее сделают.

Астрологиня Мониша Холмс подчеркнула, что Овны имеют несколько "беззаботное мышление" к каждому аспекту своей жизни, включая затраты. Поскольку типичный Овен, скорее всего, не будет думать о последствиях каких-либо своих действий, он может запросто потратить большую сумму денег на сиюминутный каприз, а затем до конца месяца считать копейки до зарплаты.

Весы

Весы ищут баланс и гармонию, но астрологи говорят, что это один из самых тщеславных знаков зодиака. Весы бывают просто одержимыми красотой. Они высоко ценят искусство и готовы потратить все сбережения, если увидят на витрине что-нибудь действительно эстетическое и прекрасное. Астрологиня Мария София Марманидес подчеркнула, что Весам важно хорошо выглядеть и иметь качественную одежду, что будет подчеркивать их статус и индивидуальность. Весы любят роскошные бренды.

В отличие от Овнов, которые делают случайные импульсивные покупки, не обращая внимания на цену, Весы ценят только красоту, стиль и качество. К примеру, представители этого знака вряд ли потратят деньги на новую видеоигру.

Водолеи

Водолеи не могут устоять перед расходами на других людей. В то время как другие знаки зодиака обычно тратят на себя, Водолеи будут импульсивно покупать подарки для родных или друзей. Эти люди, как правило, настолько щедры, что не могут устоять перед тем, чтобы порадовать других.

"У Водолеев сильное чувство социальной справедливости и желание сделать мир лучше. Они часто занимаются благотворительностью и очень заботятся об окружающих", – рассказал астролог Матиас Деттманн.