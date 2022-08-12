Представительницы этих знаков Зодиака очень скоро поймают удачу

В список счастливиц попали Близнецы, Скорпионы и Козероги.

Близнецы

Девушкам, родившимся под знаком Близнецов, указанный период принесет много приятных сюрпризов. Масса новых знакомств и встреч, успехов на работе и личных делах – лишь небольшой список заготовленного для них вселенной. Единственное, от чего звезды советуют отказаться, это от необдуманных решений. Могут все испортить за секунду.

Скорпион

Девушки-Скорпионы тоже будут блистать на следующей неделе. Все у них будет получаться с легкостью и без ошибок. Прилив энергии и сил хватит на то, чтобы не только закончить начатые дела, но и взяться за новые. Астрологи рекомендуют смелее действовать, за это время можно и упущенное наверстать, и прорваться далеко вперед.

Козерог

Козероги прекрасного пола проведут достаточно активную неделю, которая может принести как радости, так и небольшие разочарования. Но это будет зависеть лишь от них самих. Главное – сделать тот самый важный выбор в жизни, определиться, расставить приоритеты и не сомневаться в себе. Близкие их поддержат в любом случае, но удача улыбнется лишь тем, чей выбор будет правильным.