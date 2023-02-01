Прогноз для всех знаков Зодиака на февраль: чем запомнится этот месяц

Астрологи рассказали, что конкретно может ждать представителей разных Знаков Зодиака в конце зимы.

Овен

Овнам нужно попробовать стать мудрее. Необходимо также как можно больше общаться с людьми, которые много знают про эту жизнь и про все происходящие в ней процессы. Овны обретут дар убеждения, поэтому смогут воздействовать на других людей, но не агрессией и запугиваниями, ультиматумами и прочими грязными методами, а просто при помощи разговора и просьб. Если кто-то захочет лишить Овнов счастья, такого человека лучше обходить стороной, не вступая в войны и дискуссии.

Телец

Тельцам стоит обратить особое внимание на первые двадцать дней февраля. Их покровитель в лице Венеры будет находиться в выгодном положении как раз до 20 февраля, когда случится переход планеты в неблагоприятный Знак Овна. Осторожность лишней не будет. Астрологи отмечают, что в конце февраля лучше не осуждать окружающих, дабы не быть осужденными самим. Тельцам нужно будет сфокусироваться на себе и своей жизни.

Близнецы

Близнецам ночные светила и Вселенная в целом в феврале будут постоянно посылать различные знаки и давать полезные подсказки о том, как стоит жить и куда стоит направить свою энергетику. И хоть данный месяц должен быть одним из самых удачных для Близнецов, им все равно стоит отслеживать предупреждения ангелов-хранителей об опасности. Также окружающие люди смогут своевременно предупредить их о приближении каких-то проблем. Люди будут более открытыми, поэтому важно прислушиваться к тому, что и, самое главное, как они говорят.

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Рак

Ракам в феврале будет достаточно часто везти. Это не значит, что они могут просто лечь на диван и ничего не делать. Наоборот, это говорит о том, что необходимо начинать действовать, причем максимально активно. В первую очередь лучше сделать ставку на выполнение своих должностных обязанностей. Вторыми по приоритету станут домашние дела и общение с близкими. Также ночные светила помогут представителям данного Знака распознать и исправить кармические ошибки, если таковые имеются. Словом. Это время является одним из самых важных в году.

Лев

Львам стоит в феврале просто пользоваться своими главными зодиакальными секретами счастья. Они направят их по верному пути и помогут выйти победителями из любой неприятной и сложной ситуации. Возможно, что также представителям данного Знака придется заняться делами, результат которых слишком непредсказуем и зависит от множества переменных. В таком случае астрологи советуют заручиться поддержкой близких. Если проблема слишком сложная, в таком случае справиться в одиночку будет достаточно проблематично и энергозатратно.

Дева

У Дев в это благоприятное время возможны некоторые проблемы, но только в начале месяца. Они могут быть связаны с любой сферой жизни и могут появиться в самый неподходящий момент. Астрологи считают, что в течение февраля ранее закрытые двери вдруг распахнуться перед Девами. Это значит, что появятся новые возможности. Причем буквально из ниоткуда. Нужно ухватиться за них, ведь они приведут представителей данного Знака к счастливому будущему, к победами на всех фронтах.

Весы

Все, что нужно делать Весам в феврале, так это просто следовать магическим законам счастья. Это будет время, в которое ветер перемен сам подхватит Весов и понесет их сквозь время и пространство вперед, к новым горизонтам и новым возможностям. Все, что нужно этим людям — держать глаза открытыми и быть готовыми к поискам счастья. Энергетика небесных покровителей сейчас одна из самых благоприятных в году. Да, в конце месяца покровитель Весов в лице Венеры очень сильно пострадает от перехода в Знак Овна, но с этим можно будет справиться.

Скорпион

Ночные светила помогут понять, кто из ближайшего окружения является врагом и недоброжелателем, а кто искренен, честен и позитивен. Любое неосторожное замечание со стороны Скорпионов может вызвать болезненную реакцию у их близких людей, поэтому лучше быть осторожнее с критикой. Этот месяц прекрасно подходит для смены обстановки и поисков новой работы.

Стрелец

У Стрельцов в феврале наступит время плавного, но ощутимого духовного пробуждения. Первое, что стоит выбросить из своей жизни представителям данного Знака — это традиционализм. Нужно перестать бояться инноваций, ведь они являются залогом успеха и развития. В веренице дел, забот и происшествий есть риск упустить что-то важное, поэтому Стрельцам необходимо держать ухо в остро и внимательно смотреть на все происходящее вокруг, собирая информацию о людях и событиях.

Козерог

Козерогам улыбнется удача, но еще больше им будет везти, если они заручатся поддержкой своего числа-талисмана. Астрологи советуют помнить о том, что люди, которых Козероги принимают за друзей, могут показать себя с неприятной стороны. Это не значит, что нужно терять доверие вообще ко всем. Если даже произойдет что-то плохое, не стоит тащить разный хлам типа обиды или уныния в свою душу. Если Козероги будут оставаться оптимистичными и добродушными, их жизнь все же примет новый оборот. Вселенная даст им шанс на обретение счастья.

Водолей

В период с 30 января по 5 февраля вокруг Водолеев могут происходить различные происшествия, которые будут приносить беды их знакомым и друзьям. Не стоит говорить себе: «Такого со мной точно не случится». Вместо этого лучше настроиться на то, чтобы обезопасить себя от возможных проблем, смотря на неурядицы окружающих и вынося из них уроки. В четверг будет зеркальная дата, так что Водолеи смогут загадать желание. Главное сделать это правильно. В отношениях со врагами астрологи советуют сменить гнев на милость. Это положительно скажется на энергетике и удаче.

Рыбы

У Рыб, несмотря на в целом стабильную и благоприятную обстановку, возможны некоторые потрясения и проблемы. Ранее мы рассказывали о том, как сохранить энергетику в подобной ситуации. Если не бороться с нервозностью и переживаниями, они пробью огромную брешь в биополе. Из хороших новостей — Рыбы смогут с высокой вероятностью найти применение своим способностям. Это значит, что они раскроют свой потенциал на максимум, если не будут ожидать чуда. Все получится, но для достижения успеха придется заставить себя выйти за пределы зоны комфорта.