По словам астрологов, в этот период следует больше прислушиваться к интуиции. Середина осени принесет много радостных моментов и судьбоносных событий.
Об этом пишет herzindagi.com.
Овен
Вы застряли на проблеме, которую долго не можете решить. Звезды советуют обратиться за советом к наставникам, коллегам или друзьям. Октябрь будет удачным периодом для новых проектов и стартапов, но следует быть осторожными по отношению к своему эго.
Телец
Вы больше всего цените стабильность и гармонию. В октябре предстоит исследовать новые способы самовыражения и искать дополнительные источники дохода.
Близнецы
Октябрь будет удачным месяцем. Наконец-то вы сможете преодолеть трудности. Однако нужно внимательно относиться к своему здоровью. Астрологи советуют записаться на обследование и сдать анализы.
Рак
Вам захочется погрузиться в духовные практики, медитации и самопознание. Сезон Весов будет побуждать к поиску гармонии. Прислушивайтесь к своей интуиции и обращайте внимание на сны и предчувствия.
Лев
Октябрь – месяц развития и улучшения материального положения. Следует внимательно отнестись к рабочим обязанностям. Звезды рекомендуют быть более открытыми в общении. Коммуникация – та область, которая принесет процветание.
Дева
Не очень приятная новость – для вас октябрь будет месяцем испытаний. Не пытайтесь контролировать всех и все – некоторые события от вас не зависят. Вам следует набраться терпения – черная полоса скоро закончится.
Весы
Придется устанавливать границы в общении с некоторыми людьми. От природы вы не любите конфликты и склонны к поиску гармонии. Попытайтесь использовать все навыки дипломатии в рабочих переговорах.
Скорпион
Вам следует отдохнуть в ближайшие недели, иначе на работе вам грозит выгорание. В конце месяца придется поработать над созданием прочного фундамента для своих финансов и любовной жизни.
Стрелец
Вам захочется создать уют и гармонию. Осень – лучший период для обустройства дома и создания домашнего комфорта. Обратитесь за помощью к близким, если вам нужен важный совет.
Козерог
В октябре вы будете сосредоточены на отношениях с партнером. Важно не замыкаться в себе, вести открытый диалог и прислушиваться к потребностям любимого человека. Вам удастся наладить взаимопонимание и достичь гармонии, если вы не будете слишком эгоистичными.
Водолей
Не бойтесь перемен – они нужны для развития. В карьере возможны новые предложения и приглашения на перспективные проекты. А в личной жизни будет царить страсть.
Рыбы
Октябрь станет для вас удачным месяцем, поскольку вы будете стремиться к новым вершинам. Однако при этом не стоит пренебрегать семьей. Чаще проводите время с родными и ищите баланс между рабочими и семейными обязанностями.