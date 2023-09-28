С началом сезона Весов некоторые знаки смогут наконец-то решить важные вопросы. Октябрь станет месяцем поиска баланса, ведь Весы отвечают за равенс...

По словам астрологов, в этот период следует больше прислушиваться к интуиции. Середина осени принесет много радостных моментов и судьбоносных событий.

Об этом пишет herzindagi.com.

Овен

Вы застряли на проблеме, которую долго не можете решить. Звезды советуют обратиться за советом к наставникам, коллегам или друзьям. Октябрь будет удачным периодом для новых проектов и стартапов, но следует быть осторожными по отношению к своему эго.

Телец

Вы больше всего цените стабильность и гармонию. В октябре предстоит исследовать новые способы самовыражения и искать дополнительные источники дохода.

Близнецы

Октябрь будет удачным месяцем. Наконец-то вы сможете преодолеть трудности. Однако нужно внимательно относиться к своему здоровью. Астрологи советуют записаться на обследование и сдать анализы.

Рак

Вам захочется погрузиться в духовные практики, медитации и самопознание. Сезон Весов будет побуждать к поиску гармонии. Прислушивайтесь к своей интуиции и обращайте внимание на сны и предчувствия.

Лев

Октябрь – месяц развития и улучшения материального положения. Следует внимательно отнестись к рабочим обязанностям. Звезды рекомендуют быть более открытыми в общении. Коммуникация – та область, которая принесет процветание.

Дева

Не очень приятная новость – для вас октябрь будет месяцем испытаний. Не пытайтесь контролировать всех и все – некоторые события от вас не зависят. Вам следует набраться терпения – черная полоса скоро закончится.

Весы

Придется устанавливать границы в общении с некоторыми людьми. От природы вы не любите конфликты и склонны к поиску гармонии. Попытайтесь использовать все навыки дипломатии в рабочих переговорах.

Скорпион

Вам следует отдохнуть в ближайшие недели, иначе на работе вам грозит выгорание. В конце месяца придется поработать над созданием прочного фундамента для своих финансов и любовной жизни.

Стрелец

Вам захочется создать уют и гармонию. Осень – лучший период для обустройства дома и создания домашнего комфорта. Обратитесь за помощью к близким, если вам нужен важный совет.

Козерог

В октябре вы будете сосредоточены на отношениях с партнером. Важно не замыкаться в себе, вести открытый диалог и прислушиваться к потребностям любимого человека. Вам удастся наладить взаимопонимание и достичь гармонии, если вы не будете слишком эгоистичными.

Водолей

Не бойтесь перемен – они нужны для развития. В карьере возможны новые предложения и приглашения на перспективные проекты. А в личной жизни будет царить страсть.

Рыбы

Октябрь станет для вас удачным месяцем, поскольку вы будете стремиться к новым вершинам. Однако при этом не стоит пренебрегать семьей. Чаще проводите время с родными и ищите баланс между рабочими и семейными обязанностями.