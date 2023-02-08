Судьба жестоко накажет и принесет беду двум знакам Зодиака уже скоро — астрологи

К пятнице, 10 февраля, два знака Зодиака рискуют сильно пострадать. Судьба решила их наказать, астрологи предупредили об опасности. Кому стоит готовиться к худшему — читайте ниже.

Об этом пишет УНИАН.

Близнецы

Астрологи считают, что жизнь Близнецов будто бы разделится на две части. С одной стороны, им можно ждать удачи на работе, однако в личной жизни начнется настоящая катастрофа.

Судьба решила проучить Близнецов, которые не умеют искать компромиссы. Ссоры с друзьями и близкими — не все, что вас ждет. Астрологи предупреждают также о проблемах со здоровьем.

Стрелец

Стрельцов ждет потеря денег. Судьба решила ударить их именно по кошельку. Астрологи считают, что это будет расплатой за жадность и нежелание помогать тем, кто в этом нуждается.

Если же ваша совесть чиста и вы никого не обидели, то переживать не стоит. Расплата за «грехи» ждет лишь тех, кто слишком высоко задрал нос.