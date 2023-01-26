Три дня в феврале принесут невероятную удачу

В феврале 2023 года только три дня принесут невероятную удачу. Астрологи рассказали, когда можно поймать удачу за хвост и какие даты точно не стоит пропускать, ведь именно они отлично подойдут для новых свершений.

Об этом пишет Слова и фразы.

Зеркальная дата — 2.02

2 февраля вы сможете зарядиться новыми силами. Эта зеркальная дата несет в себе много хорошей энергии. Астрологи советуют использовать день по максимуму, ведь у многих людей могут проявиться редкие способности.

Проверьте свою интуицию, попробуйте рискнуть. Невероятная удача может кардинально изменить жизнь в лучшую сторону. Также можно мечтать и загадывать желания, однако важно четко все визуализировать и продумывать. Пишите план, создавайте карту желаний. Удачу принесут Венера и Марс — 5 февраля

Астрологи считают, что именно 5 февраля Венера и Марс будут расположены максимально благоприятно для Земли. Квадратура сильных планет может повлиять на удачу. Люди ощутят прилив сил и смогут сворачивать горы.

Помимо этого, 5 февраля принесет удачу в любовных делах. Люди, которые находятся в поиске второй половинки, могут встретить свою судьбу. А те, кто ждал заветного предложения руки и сердца, могут наконец-то его получить именно в этот день.

Меркурий переходит в знак Водолея — 11 февраля

Этот день астрологи считают невероятным. Он поможет раскрыть новые таланты, получить ценные знания и найти взаимопонимание.

Смело планируйте на 11 февраля переговоры с руководством, встречи с важными людьми. Астрологи советуют не упустить такую возможность, этот день принесет много счастья тем, кто решится на глобальные свершения.