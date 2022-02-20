ТОП-4 самых забывчивых знаков Зодиака

Некоторые люди отличаются склонностью давать кому-нибудь обещания, и не выполнять их. На первый взгляд они кажутся безразличными ко всему и всем, но это немного не так. На самом деле звезды просто наделили их относительно короткой памятью.

Названы топ-4 знаков Зодиака, представители которых, по мнению астрологов, являются наиболее забывчивыми людьми.

Об этом пишет RSUTE.

Близнецы

Представители этого знака очень часто что-то забывают и слышат из-за этого упреки со стороны окружающих. Если кто-то более ответственный не натолкнет Близнеца на мысль, что он что-то забыл, то он заметит это только тогда, когда будет слишком поздно.

У подопечных этого созвездия лучше не просить о каком-нибудь критически важном для вас одолжении, поскольку они, скорее всего, забудут об этом.

Лев

Львы тоже весьма забывчивые люди. При этом их без толку обвинять в этом, поскольку они постоянно заняты только собой и своими проблемами. Бессмысленно обижаться на Львов за их забывчивость, в ответ они лишь улыбнутся, пожмут плечами и тут же забудут о критике со стороны.

При этом не совсем корректно говорить, что они забывают обо всем, что им говорят. Нет. Они попросту, на подсознательном уровне, не считают нужным это запоминать.

Стрелец

Представители этого знака тоже очень гармонично смотрятся в этом списке. Они могут, например, даже забыть поздравить с днем рождения самого близкого человека. Не говоря уже о каком-нибудь условном сроке уплаты долга, пунктуальности и т. д.

Конфликтовать с ними по этому поводу бессмысленно. Если вы готовы принять такую черту, то лучше будет просто оставить Стрельца в покое.

Козерог

Козероги также попадают в рейтинг забывчивых знаков зодиака. Они часто летают где-то в облаках, мечтают, фантазируют и воображают. Забывчивость этого знака не стоит связывать с их мечтательностью. Иногда они могут не помнить о том, что им рассказывал товарищ только потому, что эта беседа была для них неинтересной.

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