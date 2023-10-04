Три знака Зодиака, которым сегодня нужно совершить решительный поступок

День, когда звезды не советуют далеко отходить от своего дома – поездки и путешествия отменяются, но это не значит, что нужно затаиться и быть, как...

Сегодня, 4 октября, действовать решительно необходимо представителям всех знаков Зодиака, но для трех из них совершить такой поступок сегодня особенно важно.

Об этом пишет ТСН.

Овен

Овны – олицетворение решительности: как правило, их не приходится уговаривать совершить такой поступок. Но сегодня что-то может не заладиться, и представители знака решат отложить серьезный шаг как минимум на завтра. И совершенно напрасно, поскольку благоприятные условия для него сложатся именно сегодня.

Весы

Весы – по привычке – будут колебаться, пытаясь понять какой шаг – решительный или не очень – им сегодня сделать. Звезды настоятельно советуют им перестать метаться из стороны в сторону и выбрать какую-то одну линию поведения – лучше всего, если она будет направлена на активные действия и достижение поставленной цели.

Водолей

Водолеи, при всем свойственном им легкомыслии, хорошо понимают, в какой ситуации нужно взять себя в руки и действовать решительно, в противном случае благоприятного разрешения ситуации никто им не гарантирует. Сегодня именно такой случай, когда необходимо собраться и действовать дисциплинированно, решительно и настойчиво.