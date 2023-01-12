Три знака Зодиака рискуют потерять любовь в январе

Проверьте. стоит ли вам беспокоиться.

Об этом пишет УНИАН.

Овен

Возможно, ваши отношения с партнером зашли в тупик. Вы не знаете, в каком направлении вам двигаться дальше, как наладить контакт. Астрологи советуют вам отправиться в путешествие с любимым человеком. Так у вас появится шанс хотя бы попытаться спасти отношения. Если не получится, что ж… Не расстраивайтесь! Каждое расставание ведет к новой встрече.

Близнецы

Близнецы могли попасть в любовный треугольник. Сейчас вы наверняка пытаетесь усидеть на двух стульях, но совсем скоро вас разоблачат. И тогда позора не избежать. Постарайтесь взять себя в руки и всем честно признаться в содеянном. Тогда есть шанс, что вы расстанетесь не врагами. Будьте мудрее и учитесь отвечать за свои поступки.

Весы

Последнее время вы уделяете слишком много внимания друзьям, себе, близким. Вот только о второй половинке вы могли забыть. Наверняка она страдает от этого и ждет от вас первого шага. Если вы не поймете, что делаете не так и почему ваш любимый человек отдаляется, не исключено, что вам придется расстаться.