Три знака Зодиака умеют импровизировать – астролог

Представители одного из знаков могут принимать беспроигрышные решения в запутанных ситуациях, отметила астролог. Их импровизация всегда заканчивается успехом, а окружающие восхищаются их находчивостью и легкостью, с которой они выходят из ситуаций.

Три из 12 знаков Зодиака могут импровизировать, речь идет о Водолеях, Весах и Близнецах. Водолеи чаще всего импровизируют в творческой сфере деятельности.

Об этом сообщает tsn.ua, ссылаясь на сведения астролога Людмилы Булгаковой.

По ее словам, эти зодиакальные представители не хотят повторять то, что уже кто-то сделал, ищут свои пути и импровизируют.

«…Лучше всего это получается у актеров, которые таким образом работают над ролью, находя новые грани своего образа…», – отметила эксперт.

Астролог добавила, что Весы прибегают к импровизации для того, чтобы выпутаться из сложной жизненной ситуации, тогда, когда не знают, какой шаг сделать в отношениях с определенным человеком.

«…они могут придумывать истории, которые иначе, как сказками, и не назовешь, насыщая их интересными деталями и событиями, которые могут показаться невероятными. Но, как ни странно, такие методы работают: будучи отвлеченными от раздражителя, они быстро успокаиваются…», – сказала Булгакова.

Эксперт отметила, что Близнецы могут быстро ориентироваться даже в сложных ситуациях и принимать беспроигрышные решения.

«…Они практически сразу понимают, что нужно сделать, чтобы все сложилось наилучшим образом, – к тому же как в профессии, так и в личной жизни – и ведут себя должным образом…», – поделилась астролог.

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