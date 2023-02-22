Три знака Зодиака вскоре потеряют все свои деньги и останутся у разбитого корыта

Текущая неделя принесет немало бед сразу трем знакам Зодиака. Астрологи предупреждают, что некоторым знакам стоит готовиться к потере всех денег.

Кто рискует остаться у разбитого корыта — читайте ниже.

Об этом пишет Слова и фразы.

Овен

Овнам придется расплачиваться за то, что они были нечестными. Возможно, вы перешли дорогу очень влиятельному человеку, в руках у которого много власти. Овны часто играют с огнем и пытаются обмануть людей, теперь вас могут наказать хлестким ударом по кошельку.

Астрологи советуют Овнам превратиться в невидимок. Вам стоит залечь на дно и не привлекать внимание людей, которые желают вам зла. Помимо этого, важно признавать свои ошибки и искренне извиняться.

Дева

Девы могут потратить слишком много денег на пустяки. Вы рискуете остаться без всех своих сбережений, если решитесь вкладываться в какое-то новое дело. Научитесь считать деньги и ценить каждую копейку.

Астрологи советуют Девам отказаться от трат и авантюр. Вы можете остаться у разбитого корыта, если не будете следить за своими финансами.

Козерог

Козероги рискуют увлечься вредными привычками, из-за чего у них могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Помимо этого, лишние траты могут принести друзья, которые любят пользоваться вашей добротой.

Козерогам нужно посвятить всю неделю работе над собой. Станьте ответственнее и не идите на поводу у тех, кто пытается предлагать вам что-то неправильное.