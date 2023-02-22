Три знака Зодиака вскоре потеряют все свои деньги и останутся у разбитого корыта

Кто рискует остаться у разбитого корыта — читайте ниже.
Об этом пишет Слова и фразы.
Овен
Овнам придется расплачиваться за то, что они были нечестными. Возможно, вы перешли дорогу очень влиятельному человеку, в руках у которого много власти. Овны часто играют с огнем и пытаются обмануть людей, теперь вас могут наказать хлестким ударом по кошельку.
Астрологи советуют Овнам превратиться в невидимок. Вам стоит залечь на дно и не привлекать внимание людей, которые желают вам зла. Помимо этого, важно признавать свои ошибки и искренне извиняться.
Дева
Девы могут потратить слишком много денег на пустяки. Вы рискуете остаться без всех своих сбережений, если решитесь вкладываться в какое-то новое дело. Научитесь считать деньги и ценить каждую копейку.
Астрологи советуют Девам отказаться от трат и авантюр. Вы можете остаться у разбитого корыта, если не будете следить за своими финансами.
Козерог
Козероги рискуют увлечься вредными привычками, из-за чего у них могут начаться серьезные проблемы со здоровьем. Помимо этого, лишние траты могут принести друзья, которые любят пользоваться вашей добротой.
Козерогам нужно посвятить всю неделю работе над собой. Станьте ответственнее и не идите на поводу у тех, кто пытается предлагать вам что-то неправильное.