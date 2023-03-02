Три знака Зодиака ждет повышение на работе в марте

Хорошие новости ждут три знака Зодиака уже в марте. Их осчастливлят на работе. Ваше усердие и трудолюбие начальство не обойдет стороной и вы получите заслуженную награду. Кому повезет на работе в марте — читайте дальше.

Козерог

Козероги — это трудолюбивые люди, которые разбираются в своей сфере до мельчайших подробностей. Они не только хороши как сотрудники, но и как руководители. Они могут вести за собой большую команду. К их мнению всегда прислушиваются, наследуют их примеру. Поэтому уже в марте Козероги могут продвинуться по карьерной лестнице. Перед ними будут новые вызовы, но они все преодолеют и докажут свой профессионализм в кратчайшие сроки.

Близнецы

В марте наступит благоприятный период, когда вы можете откровенно поговорить со своим руководством о том, что вас беспокоит. Наверняка вы хотите какого-то движения, новых целей, перспектив и, конечно, высокой зарплаты. Предложите своему начальству варианты развития событий, скажите, чем вы можете быть полезны на новой должности и как быстро «отобьете» повышение зарплаты. Высока вероятность, что вам удастся склонить шефа на свою сторону.

Рыбы

Несмотря на то, что Рыбы очень медленные и витают в облаках, они достаточно трудолюбивые, что позволяет им добиваться успеха в карьере. В марте вы в очередной раз можете превзойти себя, доказать окружающим, что вы лучше. Начальство оценит ваше рвение покорять новые вершины и вознаградит вас за это. Вы можете рассчитывать не только на повышение зарплаты, но и на премию, которую можете потратить на свои «хотелки».