У четырех знаков Зодиака уже 15 сентября начнется счастливый период - кто в списке счастливчиков

Энергия новолуния принесет некоторым знакам много радостных новостей и поощрит наконец-то сосредоточиться на будущем. Вероятно, придется принимать ...

Астрологи подчеркивают, что небесные транзиты будут способствовать важным изменениям в жизни. Следует проявить смелость, уверенность и упорство, ведь на поворотных моментах всегда нужно действовать решительно. Наконец-то четыре знака зодиака прощаются с тяжелым этапом, который испытывал их на выносливость.

Об этом пишет spiritualify.org.

Близнецы

Настало ваше звездное время. Вы будете буквально купаться в лучах популярности и славы благодаря харизме и умению найти подход к каждому. Астрологи советуют направить эту энергию в правильное русло.

15 сентября наступит кульминация сложного периода, вам наконец-то удастся освободиться от всего, что не давало двигаться вперед, навстречу мечтам. Это будет побуждать вас найти баланс между стремлением к личной независимости и отношениями с партнером.

В делах любви грядущее новолуние предвещает хорошие настроения – будут романтические свидания и приятные разговоры. Если вы одиноки, есть все шансы встретить кого-то особенного.

На работе следует быть открытыми к новым партнерствам и соглашениям, которые обещают новые возможности.

Дева

Новолуние принесет успех в карьере. Ваше трудолюбие и стремление к перфекционизму высоко оценит руководство или деловой партнер. Пора подумать, как использовать профессиональные навыки и личные таланты для более качественного взаимодействия с клиентами. Именно общение и удачные переговоры принесут в конце месяца значительный доход.

Кроме того, это удачное время, чтобы вывести ваши отношения на новый уровень. Вероятно, вы получите (или сделаете) предложение, которое изменит всю вашу жизнь. Одиноким Девам не стоит игнорировать приглашение на встречи или события – очень высока вероятность встретить любовь всей жизни.

Весы

Вы ищете баланс и гармонию, и сентябрьское новолуние станет благоприятным периодом, чтобы просто наслаждаться жизнью. Проведите больше времени с семьей. Создайте чувство уюта благодаря семейным ужинам, маленьким путешествиям, искренним разговорам – это позволит укрепить отношения. Поддержка близких и теплая атмосфера в доме вам жизненно необходимы для того, чтобы чувствовать себя счастливыми и реализованными. Кроме того, новолуние будет побуждать рассмотреть возможность определенных изменений. К примеру, вы можете запланировать ремонт, покупку мебели или вообще решите переехать на новое место.

Начало осени – это также подходящий момент, чтобы начать личный путь развития и самопознания. Новые цели и стремления могут принести доход еще на начальных этапах реализации.

В эту лунную фазу в вашей жизни произойдут неожиданные события. Важно не позволять негативному воздействию влиять на эмоциональный баланс. Будьте решительны и уверены в своих действиях и не слишком обращайте внимание на слова недоброжелателей.

Стрелец

Для вас откроются интересные возможности для личного и профессионального роста, особенно с точки зрения имиджа и карьеры. Наконец, завершится период вызовов и помех.

Новолуние – это благоприятное время для тесного сотрудничества с деловым партнером или участия в творческом проекте. Вдохновение покажет потенциальные пути личного развития и карьерного продвижения. Главное – не стесняйтесь озвучивать свои креативные идеи.

Также важно обратить внимание на потребности партнера. Поддержка и взаимопонимание помогут укрепить отношения.

На работе наступит период штиля и затишья. Важно наслаждаться этой фазой, но следует проявлять осторожность, принимая решения, которые могут оказать существенное влияние на будущее, особенно это касается затяжных налоговых или юридических проблем.