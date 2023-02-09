Удача отвернется: у каких знаков Зодиака вскоре возможна «черная полоса»

Началось ретроградное движение астероид Церера. И больше всего от этого пострадают три знака зодиака. Им будет трудно получить ресурсы и помощь, в которой они нуждаются, чтобы преодолеть вероятные трудности.

Астрологи назвали эти три знака. Это Близнецы, Рак и Водолей. Вот что предвещают им звезды.

Об этом пишет santeplusmag.

Близнецы

Больше всего проблем ждите на работе. Их, возможно, будет столько, что у вас может возникнуть желание уволиться. Конкуренты не будут давать ни минуты отдыха и даже старые успехи здесь ничем не помогут. Однако не стоит опускать руки. Работайте и выкладывайтесь по полной, тогда вы преодолеете эту черную полосу. Также Церера снимет с вас розовые очки, и вы увидите мир таким, как он есть. Это может вызвать перепады настроения и периоды апатии, когда все будет валиться из рук. И это еще не все плохие новости. Взаимоотношения с родными могут войти в зону серьезной турбулентности. Проявите мудрость и зрелость, чтобы разобраться с этими трудностями, прежде чем они накопятся, как снежный ком.

Рак

Учитывайте дедлайны. Все сроки, которые вы сорвете в этом месяце, будут стремительно накапливаться и вы рискуете не справиться с ними всеми. Это может повлиять на ваш имидж и статус на работе. К тому же этим с радостью воспользуются ваши конкуренты и недоброжелатели. Постарайтесь сохранять хладнокровие. И приготовьтесь выйти из зоны комфорта, чтобы преодолеть все свои проблемы. В этом случае вам все удастся. Также будьте внимательны к своим финансам – для вас существует риск потратить слишком много. В случае возникновения конфликтов с близкими, проявите мудрость, чтобы не усугубить ситуацию.

Водолей

Ожидайте значительного роста нагрузки на работе. Вам добавят обязанностей и это вызовет у вас значительное напряжение. Это давление, вероятно, повлияет на вашу личную жизнь. Из-за переутомления и беспокойства у вас могут возникнуть проблемы со сном и психическим равновесием. Поэтому заботьтесь о себе и не говорите лишнего. Финансовые проблемы, которые случатся с вами в феврале, будут непродолжительными, но неприятными. Если вы планировали запустить новый бизнес, дождитесь, когда этот период закончится. И обратите внимание, не убегаете ли вы от ответственности – это может повредить.