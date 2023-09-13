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Возможны ссоры и встряски - для каких знаков Зодиака середина осени станет настоящим испытанием

12:03, Сегодня
Гороскоп
знаки зодиака астрология фото
Фото: canva.com
Гороскоп на середину осени для большинства представителей зодиакального созвездия обещает позитивные перемены в жизни. Однако некоторым знакам прид...

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых будут трудности в разных сферах жизни в середине осени. Кому стоит приготовиться?

Об этом пишет styler.

Телец

В отношениях с близкими людьми возможны мелкие ссоры, недопонимание. Астрологи отмечают, что стоит быть готовыми к таким трудностям и помнить, что это - временные явления.

Тем более, что за некоторыми такими встрясками на самом деле будут скрываться важные изменения в жизни. Эти испытания станут необходимой ступенькой к важным событиям.

Рак

Баланс во всех сферах жизни Раки смогут обрести только лишь к концу октября. Есть риск, что сильные эмоции настолько захлестнут, что ситуация начнет обостряться в разных сферах жизни.

Астрологи рекомендуют не совершать необдуманные действия, в работе и финансах быть сдержаннее, а в личной сфере постараться сохранить нейтралитет.

Козерог

Середина осени станет отличным временем, чтобы пересмотреть свои ценности и прислушаться к интуиции. Возможно, пришло время кардинально поменять свою жизнь, но первые шаги будут довольно сложными и болезненными.

В любви вас ожидает мощная кармическая проверка и пройти ее смогут легко те, кто сможет полностью обнажить свои чувства. Иначе - будет много ссор.

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