Вторая половина февраля будет катастрофой для трех знаков Зодиака

Несмотря на то, что планеты пока прервали свое ретроградное движение, три знака зодиака в феврале 2023 года вряд ли смогут похвастаться успехами. Им придется столкнуться с проблемами.

По словам астрологов, февраль станет для них настоящей катастрофой. Однако предупреждён — значит вооружён.

Об этом пишет santeplusmag.

Близнецы

В феврале Водолей передает эстафету Рыбам, тем самым знаменуя конец астрологического года. Для Близнецов это явление несет в себе некую темную энергию. В результате дурного влияния вы, вероятно, столкнетесь с самыми сложными эмоциональными проблемами и будете неудачливы в различных сферах своей жизни.

Из-за вашего переменчивого и непостоянного характера вам может быть трудно принимать решения и строить крепкие отношения. Эта непредсказуемость может заставить окружающих вас людей чувствовать себя некомфортно.

Несмотря на вашу способность быть гибким в отношениях, вы также можете быть упрямым, что может сдерживать вас и создавать проблемы. Звезды предупреждают о неприятностях и напряжениях, которые могут возникнуть на работе – это неизбежные конфликты с некоторыми из ваших коллег.

Не говорите обидных слов и сохраняйте хладнокровие, чтобы избежать негативных последствий.

Стрелец

По прогнозам астрологов на февраль, вы входите в число астрологических знаков, у которых будет больше сложностей в отношениях. Из-за полнолуния вы станете непримиримыми, жесткими, подозрительными к поведению других. И это может привести к ссорам.

На работе и дома могут возникать конфликты, будь то с коллегами или, что еще хуже, с близкими людьми. На самом деле, Стрельцы, вам нужно знать, что не все готовы вас понять. Если кто-то хочет вам помочь, подумайте дважды, прежде чем отказывать. Вы рискуете оказаться в одиночестве!

Водолей

Вы окажетесь в щекотливой ситуации. Непредвиденные расходы, задержки с выполнением заданий, заботы и стресс. В феврале вы, вероятно, столкнетесь с трудностями, особенно на работе.

Вы склонны медлить с принятием решений. Тем не менее, несмотря на то, что вы ответственны и преданы своему делу на работе, вы все же рискуете потерять уверенность в себе и стать очень упрямым. Однако звезды советуют вам научиться жить в гармонии с собой, это единственное доступное средство для решения ваших проблем.

Помните одну важную вещь: опасность подстерегает вас со всех сторон. По правде говоря, ваши враги никогда не спят, будьте осторожны.