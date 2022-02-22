Зеркальная дата 22.02.2022: что говорят о совпадении цифр карты Таро

В этом году нумерологи и тарологи с нетерпением ждут зеркальной даты 22.02.2022, называя ее очень важной. Подобные совпадения встречаются редко, поэтому способны оказывать значительное влияние на глобальные события.

Как утверждают тарологи, дату необходимо анализировать с предыдущей даты 02.02.2022, добавив цифры — выходит сумма 10 — Аркан «Колесо Фортуны». Он запускает очень серьезные изменения в мире. Поэтому 2 февраля стало отправной точкой перемен, а 22 февраля продолжится и еще больше акцентирует изменения в мире.

Об этом пишет Апостроф.

Аркан «Повешенный»

Главным Арканом даты является Аркан «Повешенный»: необходим пересмотр всех привычных вещей, энергия заставляет посмотреть на все другими глазами. За потерями обязательно придет что-то новое, даже лучше прежнего.

Аркан «Верховная Жрица»

За двойку отвечает Аркан «Верховная Жрица» — символизирует мироздание, мировые энергии, тайные знания. Благодаря этой дате в нашу действительность начинает проникать всемирная энергия, приходить знания, которые до этого были недоступны, происходит раскрытие тайн, переосмысление того, что являет собой наша вселенная. Эзотерика станет сильнее раскрываться людям.

Аркан «Влюбленный»

Дата запускает тенденции налаживания взаимодействий между партнерами в любовных союзах, партнерских связях, в дружбе. Станет важной общая цель деятельности, принятие друг друга. Дата для многих будет ключевой, чтобы понять, что вас объединяет и готовы ли двигаться дальше вместе. Это урок, открываемый благодаря зеркальной дате.

Аркан «Справедливость»

Говорит о том, что пора разрубить кармический узел тех взаимоотношений, которые вас тяготили. Посмотреть на совершаемые кармические поступки с полным признанием своих ошибок. Карма является причинно-следственной связью. Поэтому важно не бояться признать то, что были неправы, а также суметь принять эти ошибки в вашем партнере. Аркан может помочь в важных соглашениях и контрактах, официальном оформлении бизнеса.

Аркан «Суд»

Аркан «Суд» – кармический Аркан. Самые серьезные изменения коснуться жизни тех людей, у кого не в порядке карма их рода по женской линии. Могут обостриться конфликты с родственниками, начаться ссоры, скандалы, судебные процессы.

Аркан «Башня»

Аркан «Башня» говорит о том, что неугодная часть жизни (или человек) исчезнет из вашей реальности. Правда, перед кардинальными мерами стоит еще раз тщательно подумать о том, действительно ли вы хотите перемен.

Аркан «Император»

Отвечает за систему управления – государственную машину, любую системную власть. Наступает момент расплаты, когда люди начинают буквально восставать, когда у них просыпается зрение и видение ситуации, они понимают, что до этого были слепы. В сознании людей совершается революция, они поймут, что система рушится. Эта система касается всех сфер жизни.

Аркан «Шут»

Запускает цикл обновления всей системы, чтобы увидеть эти обновления, энергия должна созреть. Должна быть готова материализоваться.

Аркан «Колесо Фортуны»

Указывает, что дата символизирует неизбежные изменения в действующей финансовой системе: начинает разрушаться, что дает предпосылки для зарождения нового типа финансовой реальности.

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